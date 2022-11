Consultation Ma France 2022 : les propositions autour du photovoltaïque

Après le succès de la consultation citoyenne "Ma France 2022", qui a rassemblé un million de participants et 7 millions de vote, France Bleu et Make.org ont lancé en septembre dernier un nouveau cycle de consultations citoyennes. Le premier cycle a débuté le 21 septembre et vise à recueillir vos solutions pour économiser l'énergie au quotidien. Il vous reste une semaine pour voter, vous avez jusqu'au 16 novembre.

350.000 votes

Et vous avez déjà été nombreux : il y a eu plus de 65.700 participants. Vous avez fait près de 1.500 propositions et il y a eu plus de 350.000 votes. Vos propositions ont beaucoup parlé de transports (notamment de covoiturage et de trains) . Vous évoquez aussi en tête de vos idées l’éclairage, la rénovation énergétique et les sources d’énergies.

Les thèmes les plus cités par les participants. - Make.org/France Bleu

Des panneaux solaires chez les particuliers ?

Parmi les propositions, nous avons retenu celle de Patrick qui habite Venerque dans le sud de Toulouse. Il a proposé sur la plateforme de Magke.org que les producteurs d’électricité installent à leur frais les panneaux solaires chez les particuliers. Parce ce que les panneaux sont souvent beaucoup trop chers pour les particuliers. " Plutôt que se soient les particuliers qui paient les installations qui fournissent l'électricité, il faudrait que ces panneaux soient installés et financés par les sociétés. Les toits seraient loués par ces sociétés. Actuellement, ce sont les particuliers qui paient ces installations. C'est souvent entre 16.000 ou 17.000 euros donc beaucoup de particuliers n'auront jamais les moyens alors qu'ils sont très bien exposés pour faire du solaire."

Faisable ou pas ? Bastien Caustandi est conseiller énergie à Renov'Occitanie dans le Tarn et il nuance l'idée de Patrick : "Ça ne se fait pas au niveau résidentiel, tout simplement parce que ce sont des installations qui sont trop petites. Donc ce n'est pas assez intéressant pour les énergéticiens de faire ça. Par contre, il existe des initiatives, des coopératives comme par exemple les centrales villageoises. Ça peut être à l'échelle d'un quartier ou d'une petite commune, et on dit "on a tant de toitures qui sont disponibles, bien exposées au sud, donc il pourrait être intéressante pour du solaire." Et à ce moment là, on peut faire appel à une entreprise un peu sérieuse qui va non pas installer sur une seule toiture, mais qui va faire l'installation sur l'ensemble des toitures. Ça existe."

Ruée sur le photovoltaïque

En tout cas, les panneaux solaires et le photovoltaïque font partie des sujets très récurrents sur la plateforme. Tout le monde veut profiter du soleil pour faire baisser sa facture d'électricité. Les poseurs de panneaux sont débordés en ce moment.

Mais attention, dit Bastien Caustandi : il y a pas mal d'arnaques et surtout, les panneaux ne vous ferons pas faire d'énormes économies. "En matière de résidentiel, d'une façon générale, on est sur des installations qui sont relativement petites. Alors en terme d'économies d'échelle, ce n'est pas très simple à amortir. Et pour couper court à toute spéculation, il n'y a pas d'aide à l'installation des panneaux photovoltaïques. Zéro. Donc d'une façon ou d'une autre, il vous faut à peu près dix ans pour amortir l'investissement de départ. Et attention, les gens qui nous appellent ont parfois reçu des prix qui sont totalement délirants par rapport à ce que ça vaut vraiment et ce qu'il est possible de trouver sur le marché. Ce sont des prix qui sont deux, trois ou quatre plus cher que la normale, avec des crédits à la consommation cachés derrière. Il faut donc vraiment se méfier."

Le conseil pour le photovoltaïque, c'est avant de signer de passer par une agence Renov'Occitanie pour voir s'il n'y a pas de souci avec le contrat que vous pourriez signer. Et attention aux prêts à la consommation cachés qui se retrouvent dans certains contrats d'installateurs.