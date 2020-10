Consultation sur le 30 km/h et les pistes cyclables à Nantes : beaucoup de critiques et d'agacement

La consultation sur le passage aux 30km/h et sur les nouvelles pistes cyclables à Nantes se termine ce jeudi midi. Dans les avis des internautes, on lit beaucoup de critiques et beaucoup d'agacement.

La consultation sur le passage aux 30km/h et sur les nouvelles pistes cyclables post confinement à Nantes se termine ce jeudi midi. En trois mois, un peu plus de 600 personnes ont donné leur avis sur le site du dialogue citoyen. Sans surprise, énormément de critiques de la part d'automobilistes et quelques avis positifs de cyclistes et de piétons.

L'enfer du quai de la Fosse

Parmi les aménagements les plus commentés, il y a le passage à une voie de circulation du quai de la Fosse pour les voitures afin de laisser plus de place aux cyclistes. Et on sent bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énervement. Celui de Nolwen par exemple. Ça lui rajoute 20 minutes de trajet matin et soir, alors maintenant elle passe par le pont de Cheviré ce qui lui fait faire deux fois plus de kilomètres. Les bouchons, c'est aussi la plaie pour Manon qui met désormais régulièrement 25 minutes pour faire un tout petit kilomètre.

Pour les vélos : bien mais pas top

"Je mets donc maintenant le même temps en voiture qu'à vélo pour faire le trajet entre la gare sud et la zone industrielle de Saint-Herblain", écrit Nicolas, plutôt content qu'on fasse plus de place aux vélos. Mais comme beaucoup de cyclistes, il n'est pas complètement satisfait non plus. La piste cyclables qui existe déjà en bord de Loire leur paraît beaucoup plus sûre que la nouvelle bande cyclable du quai de la Fosse, même s'il faudrait l'élargir. C'est plus agréable aussi que de rouler au milieu des gaz d'échappements et en sentant "l'animosité des conducteurs coincés dans leur voiture", écrit Alexia, elle aussi cycliste.

30 ou 50 km/h ?

Le passage aux 30km/h recueille lui aussi bon nombre de critiques parce que, apparemment, beaucoup de Nantais s'y perdent. Ils disent ne plus savoir quand il faut rouler à 30, quand il faut rouler à 50... Stéphane prend l'exemple de la rue Hector-Berlioz qui change trois fois de vitesse en quelques centaines de mètres et où les voitures freinent, puis accélèrent, puis freinent... Enfin, quand elles respectent la limitation. Parce que c'est ça que disent plusieurs internautes : les 30 km/h, beaucoup de conducteurs ne les respectent pas. Pire, ils mettent la pression à ceux qui les respectent en les collant d'un peu trop près où en les doublant dès qu'ils le peuvent.

Le problème c'est qu'il n'y a pas de contrôles

"Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle", écrit Elodie. Pascal propose lui que des radars pédagogiques soient installés. Et pour qu'on s'y retrouve, Martin propose lui des bandes de couleurs sur la chaussée en fonction de la vitesse à laquelle il faut rouler.

À l'issue de cette consultation, les décisions sur les aménagements à conserver, à améliorer ou à supprimer seront annoncées à la mi-janvier.