Contact Savoie, une association qui renoue le dialogue entre les personnes LGBT+ et leurs proches

La loi légalisant le mariage pour les couples de même sexe a été promulguée il y a dix ans. Un anniversaire qui tombe en même temps que la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Les crimes et délits envers la communauté LGBT+ ont augmenté de 13% en 2022 (chiffre du ministère de l'Intérieur). Les victimes sont majoritairement des hommes de moins de 30 ans. Les auteurs sont aussi majoritairement des jeunes hommes : 35 % ont moins de 20 ans. À Chambéry, l'association Contact Savoie facilite le dialogue entre les personnes gays, lesbiennes, trans et leurs familles. Entrretie avec la secrétaire de l'association.

France Bleu Pays de Savoie - C'est toujours nécessaire en 2023 de faire entendre, comprendre et accepter l'orientation sexuelle non-hétérosexuelle d'un proche ?

Cécile Cuvillier - Oui, ça reste un choc pour la plupart des parents. Sans doute parce que ce n'est pas ce qu'on projette sur ses enfants. Il faut reconnaître qu'avec le dialogue, avec l'information et avec un peu de temps, la plupart des parents acceptent tout à fait ce qui n'est pas un choix pour leur enfant.

Le premier marié à Chambéry il y a dix ans, au sein d'un couple homosexuel, trouve qu'il y a un recul de l'acceptation des couples homosexuels. Vous le constatez aussi ?

Juste à notre niveau à Chambéry, on ne peux pas parler de recul même si c'est sûr, il y a des îlots de résistance envers les personnes LGBT. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si accepté et la parole n'est toujours pas suffisamment ouverte, c'est une certitude.

Quand vous entendez qu'un joueur de football de 23 ans qui joue en Ligue1 - à Toulouse dimanche dernier - refuse de mettre une chasuble arc en ciel pour le week-end de lutte contre l'homophobie dans le foot, au nom, dit-il, du "respect de ses propres croyances", vous vous dites quoi ?

Je me dis que c'est le reflet de quelque chose. C'est le reflet de croire que sa petite personne - je suis désolé pour lui, mais c'est un individu - passerait au dessus des règles de la République française qui a quand même "liberté, égalité, fraternité" pour devise. On y est pas là.

Une nouvelle campagne du ministère de l'Education débute aujourd'hui dans les collèges et les lycées pour lutter contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, avec le message principal : " ici, on peut être soi". L'adolescence, c'est là que tout commence ?

C'est une période extrêmement importante parce qu'au niveau de l'humain, c'est la puberté. C'est le début des premiers émois amoureux et sexuels. Beaucoup de choses se jouent à ce moment là, effectivement, et tant mieux si une campagne se met en place parce qu'il nous semble, à Contact-Savoie, que ça passera par l'information dès le plus jeune âge et l'acceptation du droit à la vie normale pour chacun d'entre nous.

Chez les jeunes, ce sont souvent les parents qui nous contactent. Et chez les personnes plus âgées, ce sont plutôt les personnes elles mêmes qui viennent nous voir. Ils nous disent souvent Je me sens seule. Je me sens seule et et j'ai besoin qu'on m'aide à faire comprendre et qu'on m'aide à me sentir moins seul. Ça prend du temps parce que la société reste extrêmement hétéro-normée et il faut faire bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues pour qu'enfin chacun puisse vivre sa vie tranquillement.