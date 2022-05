Contaminations E.coli : plusieurs gammes de pizzas mises en cause, le point sur le scandale Buitoni

Depuis mars, les pizzas Buitoni sont mises en cause dans plusieurs dizaines de cas de contamination à la bactérie E.coli, notamment chez des enfants. Une enquête pour "homicides involontaires" est ouverte, plusieurs gammes sont en cause à des niveaux différents, le point sur le scandale.

Plusieurs dizaines de cas de contamination, une enquête ouverte pour "homicide involontaire" et deux nouvelles gammes de pizzas mises en cause. Un scandale sanitaire touche la marque Buitoni depuis le mois de mars, date des premières alertes, avant que les autorités ne confirment le lien entre les pizzas de la gamme Fraîch'up et la bactérie E.coli. Début mai, deux autres gammes des pizzas de la même marque sont à leur tour mises en cause par deux familles. On fait le point.

Première alerte : les pizzas surgelées Fraîch'up

Mi-mars, Buitoni rappelle ses pizzas surgelées Fraîch'up, un "lien possible" avec des cas graves

Le vendredi 18 mars, la marque de pizzas surgelées Buitoni annonce qu'elle procède au rappel immédiat de sa gamme Fraîch'up, à cause de la présence de bactéries Escherichia coli dans la pâte d'un produit. Les autorités sanitaires évoquent un "lien possible" avec des cas de contaminations graves survenus récemment. On sait alors que depuis le début de l'année, des contaminations à la bactérie E.coli ont causé la mort de deux enfants en France.

Le lien est confirmé avec les pizzas Buitoni le 30 mars, 75 cas détectés

À la toute fin du mois de mars, la Direction générale de la santé confirme le lien entre les pizzas Buitoni de la gamme Fraîch'up et la bactérie E.coli. Partout en France 75 cas sont recensés, dont 41 cas d'infections graves chez des enfants. "La priorité, c'est de trouver la cause de la contamination", précise alors Nestlé, propriétaire de Buitoni. Selon ses "renseignements", Nestlé "se pencherait plutôt vers une éventuelle contamination au niveau de la pâte".

Une épidémie d'une telle ampleur liée à cette bactérie est inédite en France, alertait l'épidémiologiste Gabrielle Jones, de Santé Publique France, mercredi 30 mars. "C'est un événement de très grande ampleur", a ajouté l'épidémiologiste, qui explique qu'habituellement, environ 160 syndromes hémolytiques et urémiques (le SHU) sont signalés chaque année. "Là, nous sommes déjà à la moitié de ce qu'on observe habituellement sur une année", s'inquiète-t-elle.

Le 1er avril, une enquête pour "homicides involontaires" ouverte

Vendredi 1er avril, le parquet de Paris ouvre une enquête pour "homicides involontaires", "tromperie" et "mise en danger d'autrui", après plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli possiblement liés à la consommation de pizzas surgelées de la marque. L'enquête devra déterminer si ces cas, notamment les plus graves, sont tous liés à la consommation de ces pizzas, et de remonter la filière des contaminations.

Autre gamme concernée : la Bella Napoli

Une première plainte contre cette deuxième gamme de pizzas déposée le 4 mai

Une femme, victime d'intoxication alimentaire le 29 mars dernier, a déposé plainte mercredi 4 mai contre Buitoni et Nestlé selon franceinfo, visant donc une deuxième gamme de pizzas surgelées, la Bella Napoli. Elle porte plainte pour "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d'autrui". Il s'agit, selon son avocat Pierre Debuisson, d'une mère de famille de 34 ans résidant à Perpignan. Un mois après, elle est "toujours très fatiguée un mois après" ajoute son avocat.

"Son mari a contacté Buitoni pour demander le retrait de la pizza sans avoir de réponse" précise Pierre Debuisson, déjà engagé dans la défense de plusieurs familles touchées par E.coli. Selon lui, le mari a ensuite contacté le service de sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation qui lui "a simplement dit avoir transmis l'information à l'ARS (agence régionale de santé, ndlr)". Pour le moment, aucun lien entre cette gamme et la bactérie n'a été officiellement confirmé.

Une troisième mise en cause : la Four à Pierre

Une famille annonce le 5 mai qu'elle va déposer plainte contre une troisième gamme

Jeudi 5 mai en fin de journée, une troisième gamme de pizzas, toujours de la marque Buitoni, est à son tour mise en cause. Une famille de consommateurs originaire de la Vienne assure par le biais de son avocat qu'elle va porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui", "blessures involontaires" et "tromperie". Leur fille de 7 ans a été hospitalisée deux jours au mois de mars, après avoir mangé une pizza de la gamme Four à Pierre. Elle a été contaminée par la bactérie E.coli, et a eu de graves complications intestinales.

La famille à qui Buitoni a proposé un bon d'achat de 20 euros

Fin avril, on apprenait déjà que cette même famille s'était vue proposer par le service consommateurs un bon d'achat de 20 euros "en compensation". Le groupe reconnaît avoir été maladroit et s'excuse. "Pour eux, la douleur de ma fille vaut 20 euros" avait réagi Sonia, la maman de la fillette.

Et ça n'est pas tout puisque leur avocat, Richard Legrand, ajoute que le service presse de la marque a demandé à avoir accès au dossier médical de la fillette. Joint par France Bleu Poitou, il assure que le service presse de la marque a contacté la famille "afin de demander son accord pour entrer en contact avec le CHU de Poitiers, où la fillette était hospitalisée", alors que les professionnels sont soumis au secret médical. Pour le moment, aucun lien officiel n'est fait par les autorités sanitaires entre cette troisième gamme et E.coli.