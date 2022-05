Une troisième gamme de pizzas de la marque Buitoni, la Four à Pierre, est mise en cause par une famille de consommateurs, révèle franceinfo ce jeudi. Une plainte va être déposée par cette famille, dont la fillette de 7 ans a été hospitalisée.

Contaminations E.coli : une troisième gamme de pizzas Buitoni mise en cause, la Four à Pierre

La gamme Fraîch'Up a été la première mise en cause.

Une troisième gamme de pizzas de la marque Buitoni est mise en cause par une famille de consommateurs, apprend franceinfo ce jeudi auprès de son avocat. Il s'agit de la gamme Four à Pierre. Maître Richard Legrand annonce qu'une plainte va être déposée pour "mise en danger de la vie d'autrui", "blessures involontaires" et "tromperie".

Peut-être que d'autres personnes ont été victimes suite à la consommation d'une autre gamme

La fille de 7 ans de cette famille installée dans la Vienne a été hospitalisée deux jours au mois de mars, après avoir mangé une pizzas de la gamme Four à Pierre. Elle a été contaminée par la bactérie E.coli, et a eu de graves complications intestinales. La mise en cause de cette troisième gamme de pizzas de la même marque est "inquiétante pour la suite des choses", car "malheureusement peut-être que d'autres personnes ont été victimes suite à la consommation d'une autre gamme" de Buitoni, déplore Richard Legrand.

Ce jeudi matin, une deuxième gamme de pizzas a été visée par une plainte, la gamme Bella Napoli. Le scandale a commencé en mars dernier, avec le retrait des pizzas de la gamme "Fraîch'Up" par le groupe Nestlé, propriétaire de Buitoni. Une cinquantaine de cas de contamination à la bactérie E.coli sont potentiellement liés à la consommation de ces pizzas.