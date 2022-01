Contournement de Beynac : une décision de justice qui "doit être exécutée" dit le préfet de Dordogne

"Au moment où l'on se parle, il n'y a vraiment aucun élément nouveau qui justifierait que l'on puisse dévier du message qui est porté par l'État depuis de longs mois". Invité du 6/9 de France Bleu Périgord ce vendredi 14 janvier, le préfet de la Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne est resté sur sa ligne, sur le sujet du contournement de Beynac, véritable serpent de mer de la vie publique locale. Le préfet parle ainsi d'une "décision de justice qui a force exécutoire et qui doit être exécutée", au sujet de la décision du Conseil d'État du 29 juin 2020, censée mettre définitivement un terme au projet, dont les travaux sont stoppés depuis décembre 2018.

Sauf que le président (PS) du département Germinal Peiro n'a toujours pas abandonné. Le 3 janvier, il disait encore sur France Bleu Périgord sa volonté de reprendre les travaux en 2022. En novembre 2021, le conseil départemental qu'il préside avait voté une délibération pour demander au préfet un nouvel arrêté autorisant la construction du contournement routier. Il compte même sur des soutiens inattendus, dans le camp même de la macronie, avec Jérôme Peyrat, maire de La Roque-Gageac et conseiller politique LREM qui, dans Sud Ouest, reconnaissait avoir changé d'avis et appelait à "finir le chantier", et à "travailler tous ensemble à trouver une solution intelligente entre Périgordins".

Un revirement qui n'ébranle donc pas Jean-Sébastien Lamontagne, qui souhaite qu'une autre décision de justice soit appliquée, celle qui oblige le Département à financer la destruction des piliers déjà construis sur la Dordogne et qui étaient censé supporter la future route. Pour le préfet de la Dordogne, cette démolition "doit nous animer tous, en l'état actuel des choses". Le Département pourrait en plus devoir payer des pénalités s'il tarde trop à appliquer la décision de justice.