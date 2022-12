Contournement sud-ouest de Cherbourg : ses défenseurs ont "l'impression qu'on nous mène en bateau"

Un second comité de pilotage du projet de contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin s'est réuni le vendredi 16 décembre à la Maison du département à Saint-Lô. A l'issue de cette réunion, les quatre collectivités portant le projet - la région Normandie, le conseil départemental de la Manche, l'agglomération du Cotentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin - ont réaffirmé "leur volonté de mener à bien ce projet structurant pour le territoire". Véritable "serpent de mer" depuis plus de trente ans, ce projet routier prévoit de relier La Glacerie à Querqueville via un axe d'une douzaine de kilomètres, dont sept à créer

"Inquiets et démobilisés"

Ce comité de pilotage a été aussi l'occasion pour le cabinet mandaté Egis de dévoiler le calendrier pour les mois à venir :

début 2023 : nouvelles études de trafic, socio-économiques, sur les milieux naturels et agricoles pour redéfinir le programme

2024-2025 : préconcertation

2026 : enquête publique

2028 : début envisagé des travaux

2033 : fin espérée du chantier du contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin

Le dossier soumis en 2012 doit être "totalement réactualisé" pour prendre en compte les nouvelles normes environnementales. Ce qui implique donc de nouvelles études. "Quand on reprend des études, c'est toujours mauvais signe. J'ai l'impression qu'on nous mène en bateau. On se donne bonne conscience pour faire plaisir à tout le monde. Il y a toujours des choses nouvelles, mais le délai de réalisation est repoussé. 2033, c'est dans onze ans ! Avant que ne démarrent les travaux, il y aura encore des priorités nouvelles dans le Cotentin. Même si le président de l'agglo est confiant, même s'il y a une attente de 30.000 habitants situés à l'ouest de Cherbourg, nous nous sommes très inquiets et un peu démobilisés. Ce sont des projets qui durent trop longtemps, alors qu'il y a un besoin réel et rapide", se lamente Jean-Pierre Krawczyk, le président de l'association pour la rocade sud-ouest de Cherbourg (Arsoc).

Plus haut que le viaduc de Fermanville

L'association met notamment en avant les intérêts économiques de ce contournement pour desservir La Hague et le site Orano, mais aussi les zones d'activités en plein boom de Bénécère et des Fourches, le campus universitaire et la polyclinique du Cotentin. Mais l'économie n'est pas l'alpha et l'omega selon le Coopérative citoyenne. Le collectif se présente "ni pour ni contre ce projet". "Ce qu'on souhaite avant tout, c'est qu'il y ait un débat éclairé", souligne un des membres, Philippe Rousselet. Plusieurs marches ont été organisées sur les lieux stratégiques du tracé envisagé. une manière de mettre en avant l'impact sur le foncier agricole. Pour la Coopérative citoyenne, ce contournement doit être pensé au sein d'une réflexion globale sur les modes de transport à l'échelle de l'agglomération, alors que les travaux du Bus nouvelle génération ont débuté.

Et pour Philippe Rousselet, ce contournement ne sera pas forcément synonyme de meilleure circulation. Au contraire. "Souvent, ça déplace les bouchons. On l'a vu avec l'axe nord-sud : il est engorgé tous les jours à partir de 16 heures en montée", explique-t-il. Un des équipements qui est aussi à créer, c'est un viaduc pour franchir la vallée de Quincampoix : il doit faire 450 mètres de long et s'élever à 35 mètres de haut. "Pour avoir un ordre d'idée, le viaduc de la vallée de moulins à Fermanville fait 220 mètres de long et 32 mètres de haut. ça veut donc dire un viaduc qui serait trois mètres plus haut, et le double en longueur", note le membre de la Coopérative citoyenne.

Le département de la Manche assure la maîtrise d'ouvrage du futur équipement. Le coût prévisionnel est estimé à 63 millions d'euros hors taxes financé à hauteur de 40% par le département de la Manche (25,3 millions d'euros), 30% par la région Normandie (19 millions d'euros) et 30% par la communauté d'agglomération du Cotentin (19 millions d'euros).