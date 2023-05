Contraception masculine : un atelier en Dordogne pour apprendre à fabriquer son slip chauffant

Quelques élastiques, du fil, des aiguilles et une machine à coudre. Voici le matériel nécessaire pour fabriquer son propre slip contraceptif. Ce jeudi 25 mai à la librairie "La Mauvaise herbe", à Eymet, en Dordogne, il sera même fourni par l'animateur : le dessinateur Thomas Rixens, alias "Bobika". Il est l'auteur de la bande dessiné "Le coeur des zobs" sur la contraception masculine,

"C'est très simple et à la portée de toutes et tous", rassure d'emblée le dessinateur qui dit avoir appris la couture de cette manière. L'atelier se déroulera avec dix personnes, la priorité des réservations est donnée aux hommes.

Une contraception thermique

Le slip contraceptif existe depuis les années 1980. Il s'agit d'un assemblage d'élastique et de couture, qui ressemble à un slip "classique". Mais avec une différence : une ouverture au niveau du pénis. "Les testicules ne peuvent pas passer. Elles rentrent à l'intérieur du corps, ce qui les réchauffent de quelques degrés", explique Bobika. Avec cette augmentation de température, les testicules arrêtent la production de spermatozoïdes.

Extrait de la bande-dessinée "le coeur des zobs" - Bobika

Mais ce produit n'est pas commercialisé, il est encore peu répandu. Il faut donc le fabriquer soi-même. "Ca fait peur car on n'a pas l'habitude de le faire mais ce n'est pas douloureux et on ne le sent plus à partir de quelques jours", assure Bobika.

"Les hommes sont déresponsabilisés"

Le dessinateur milite depuis plusieurs années pour sensibiliser les hommes à la contraception masculine. "Souvent des couples passent devant moi pendant des ateliers, l'homme part rapidement et la femme reste, ça révèle un vrai déséquilibre dans la société", décrit celui qui déplore que "les hommes se sentent déresponsabilisés".

Car ce sont sur les femmes que reposent la "charge contraceptive". Et selon Bobika, ce slip n'est pas plus contraignant que d'autres moyens de contraception. La libraire Sara Ghazali qui accueille l'atelier espère qu'il permettra de "sensibiliser" et de "mieux informer" le public. Après l'apprentissage de la fabrication, une présentation de la bande dessinée est prévue, suivie d'un débat.