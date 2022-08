Dans le Drôme, le mariage hors saison a le vent en poupe

Après les reports liés au Covid-19 suivi d'un climat estival extrême cet été, les mariages s'étalent sur le calendrier de plus en plus loin dans l'année.

Les mariages ne connaissent pas la crise. À croire que désormais il n'y a plus de règle dans l'ère post-covid. Pour le mois d'octobre qui arrive, Céline a sorti son carnet de commande pour une vingtaine de livraisons au minimum : "nous avons toujours eu quelques mariages en automne mais pas autant que maintenant. Depuis la fin du Covid, nous avons des mariages tard dans l'année, ça commence en avril mais ça va jusqu'à fin novembre…" explique la commerçante dans sa boutique à Valence.

Le mariage d'hiver plaît de plus en plus

Elle pointe également du doigt la météo d'été peu favorable : "les températures font aussi que les gens peuvent se marier plus loin". Nombreux sont ceux comme Isabelle qui ont vite décidé qu'ils ne célébreront pas avec ces températures : "nous avons choisi fin septembre car c'est le meilleur moment, les journées sont belles et douces, contrairement à cette canicule qui vient de passer !"

L'organisatrice de mariage Manon Brichet a observé cette tendance chez certains de ces clients : "ils me disent qu'ils ne veulent pas de cette chaleur donc ils basculent sur l'hiver". Elle constate que, contraint ou pas, le mariage d'hiver plaît de plus en plus : "c'est les premières années où j'ai des demandes de ce type, en décembre ou au début de l'année suivante. Les couples se rendent compte que ça fonctionne bien aussi. Pour notre activité, ça ouvre sur d'autres idées, d'autres styles, d'autres ambiances, etc. C'est intéressant."

Ces demandes ne sont pas majoritaires mais tout de même. À Valence par exemple, les mariages en période hivernale représentent 30% des demandes sur 2022.