Contre l'homophobie, l'association LGBTQIA+ invite les mairies creusoises à hisser un drapeau arc-en-ciel

Combien de mairies creusoises afficheront à leur fronton un drapeau coloré le 17 mai prochain ? L'idée est lancée par l'association LGBTQIA+ de la Creuse, qui avait déjà porté cette initiative. Elle demande aux 256 communes de hisser le drapeau arc-en-ciel pour la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et biphobie. L'année dernière, 26 l'ont fait. Toutes les mairies ont reçu un courrier postal pour leur expliquer le projet. Elles ont jusqu'au 31 mars pour prendre contact avec l'association.

Convaincre le maximum d'élus

L'association veut convaincre le plus d'élus possible pour ensuite pouvoir faire une commande groupée de drapeaux. L'année dernière, elle avait demandé 15 euros de contribution aux communes. Vincent est membre de l'association. Pour lui, c'est essentiel de voir ce drapeau flotter. D'autant plus que dans la Creuse, il y a peu de relais d'aide, ni même de lieu culturel et social gay trans bi QIA +. "Il y a zéro lieu visibilisé en tout cas comme dit LGBT Friendly. Alors il commence à y avoir des initiatives, mais ça reste très rare. Parfois on a besoin de pouvoir parler librement sans que cela devienne une curiosité ou quoi que ce soit", explique-t-il.

Des membres de l'association creusoise. © Radio France - Marianne Naquet

Pour le moment, seule la commune de Saint-Christophe a répondu oui. Guéret a répondu cette année, que pour le moment, leur façade était illuminée aux couleurs de l'Ukraine, donc ils verront selon l'évolution de la situation. Mais ils se disent prêts à prendre des fascicules pour diffuser l'information.