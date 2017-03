Contre la drogue, la contrefaçon ou la fraude fiscale, la douane a battu des records en 2016

Près de 150 millions d'euros d'avoirs criminels saisis, plus de 9 millions d'articles de contrefaçon : les douaniers ont enregistré des records en 2016, selon le bilan annuel présenté jeudi.

C'est une hausse de 170% de ses avoirs criminels que la douane française a annoncé ce jeudi pour son bilan annuel. En 2016, elle a saisi ou identifié l'équivalent de 149,4 millions d'euros dans sa lutte contre les flux financiers illégaux. Autre résultat historique, cette fois concernant la contrefaçon : plus de 9 millions d'articles ont été saisis l'an dernier.

Hippocampes et ivoire

L'aéroport de Roissy, où transitent quelque 65 millions de passagers chaque année, reste un terrain de chasse de choix pour les douaniers. En 2016, ils y ont notamment réalisé la plus importante saisie de méthamphétamines jamais réalisée en France, avec 51,5 kg découverts dans des boîtes de céréales. Ils y ont aussi intercepté des frises archéologiques probablement pillées en Syrie, 350 kg d'ivoire, ainsi que des centaines de milliers d'articles contrefaits, et y ont recouvré des millions d'euros de droits et taxes.

Les espèces protégées (faune ou flore) restent aussi très prisées des trafiquants : 2.000 hippocampes ont été découverts en août dans des colis postaux à Chilly-Mazarin (banlieue parisienne). En 2015, les saisies de drogue avaient atteint un record, notamment grâce à plusieurs prises exceptionnelles. L'an dernier, les quantités interceptées se sont encore chiffrées en dizaines de tonnes : 83,4 tonnes de stupéfiants saisies dont 11,7 tonnes de cocaïne (contre près de 17 tonnes en 2015) et 64,5 tonnes de cannabis. En outre, 441,3 tonnes de tabac de contrebande ont été interceptées. Les douaniers rapportent enfin des recettes à l'Etat. L'an dernier, ils ont encaissé près de 76 milliards de droits et taxes, en hausse de 8% par rapport à 2015.

La douane se renforce et se diversifie

Troisième record, la lutte contre la fraude fiscale : le montant des droits et taxes redressés a progressé de 10% par rapport à 2015, avec 415,1 millions d'euros, dont 150 millions sur la TVA. Au combat traditionnel de la douane contre les fraudeurs et les trafiquants, s'ajoute désormais celui contre les terroristes, à travers les contrôles aux frontières mais aussi la lutte contre les trafics, source de financement potentiel d'opérations jihadistes. Après les attentats du 13 novembre, François Hollande avait annoncé le recrutement d'un millier d'agents en plus en 2016 et 2017 et 45 millions d'euros de crédits supplémentaires pour soutenir la lutte contre le terrorisme.

Fait notable, en 2016, pour la première fois depuis près d'un siècle, les douaniers ont défilé sur les Champs-Elysées le 14 juillet, une façon pour l'Etat de saluer leur action.