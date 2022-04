Contre la "maladie du suicide", le combat de l'Euroise Diane Wattrelos

"C'était une horreur, j'ai vraiment eu l'impression que j'allais mourir ce jour-là", se souvient Diane Wattrelos, ce lundi 18 avril, sur France bleu Normandie. Elle se souvient de cette nuit de septembre 2013, le jour où sa maladie rare, l'algie vasculaire de la face, a fait basculer sa vie dans un quotidien de souffrance.

J'ai l'impression qu'on me tourne un tournevis au niveau de l'œil

"On était chez des amis, c'est une soirée qui débutait très bien, poursuit-elle. Et cette crise-là a été le début de tout, je n'ai plus jamais eu une seule journée sans crise depuis ce moment-là." Depuis 9 ans, les crises sont très fréquentes pour Diane, une dizaine par jour.

L'Euroise se bat contre "la maladie du suicide" - appelée aussi comme cela tellement elle fait souffrir - épaulée par son mari Xavier et ses proches. Les nombreuses opérations menées par des neurochirurgiens n'ont rien donné ; aujourd'hui elle suit un traitement au CHU de Rouen qui permet de réduire un peu le nombre de crises.

Diane Wattrelos travaille désormais sur Instagram. À travers son compte, très suivi, elle partage son quotidien avec sa famille pour donner une voix et de la force aux autres victimes de cette maladie rare ; mais aussi aux victimes d'endométriose, dont elle est également atteinte.

Dans son récit, elle met en avant, à plusieurs reprises, le rôle des aidants qui lui ont permis "de survivre", puis de surmonter les épreuves, jusqu'à aujourd'hui où elle vit avec son mari et ses deux enfants à Pacy-sur-Eure.

"Mes Maux en couleurs", est publié aux éditions Leduc (18 euros).