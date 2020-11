Journée spéciale liberté d'expression : "il faut pouvoir dire tout ce qu'on veut à l'école" (Jalal Fellah)

Formateur dans l'enseignement supérieur, Jalal Fellah se bat depuis des années contre la radicalisation et l'embrigadement des jeunes musulmans du Roannais. Après l'assassinat de Samuel Paty, il appelle à la discussion en classe "dans l'apaisement, l'amitié et le dialogue" afin de "faire réfléchir".

Son association, « Comprendre l’Islam et prévenir la radicalisation », lancée en 2016 après les attentats du 13 novembre, n'est peut-être plus en activité, mais Jalal Fellah poursuit son combat contre la radicalisation. "C'est un défi et un devoir même en temps que musulman", assure-t-il, tout en déplorant le manque de diversité d'interlocuteurs en France.

Jalal Fellah dénonce aussi l'action, ou plutôt le manque d'action à ses yeux, du CFCM, le Conseil français du culte musulman. "Le CFCM existe depuis 2005 et les attentats de 2015 ce sont que des jeunes de France qui avaient 20-25 ans donc c'est plus ou moins des jeunes de la génération CFCM... qu'est-ce-qu'on fait depuis 2005, pourquoi on n'a pas vu ça venir ?", s'interroge le Roannais. Il estime d'ailleurs qu'il y avait déjà des soucis en 2005, et même dès 2001, "on a vu quand Daech est venu, quand y a eu Al-Qaïda en Irak, il était où le CFCM ? [...] Il était là pour ça en 2005, pour tout réformer, tout remettre d'équerre mais aujourd'hui on n'y est toujours pas".

J'ai une élève, elle pense que la misogynie c'est un pays

Et quel est le rôle ou la mission de l'enseignement dans la lutte contre la radicalisation ? "Développer l'esprit critique", répond d'emblée Jalal Fellah. "C'est notre rôle de faire réfléchir les étudiants, quel que soit leur âge", poursuit-il. "Je suis pour qu'on puisse dire ce qu'on veut à l'école, que les élèves puissent lâcher tout ce qu'ils ont pu entendre, sur les réseaux sociaux etc. pour qu'ensuite, dans un moment d'apaisement et d'amitié et de dialogue, on puisse faire le tri parmi tout ça... moi j'ai des étudiants qui croient vraiment que les chambres à gaz n'ont pas existé, j'ai une élève, elle pense que la misogynie c'est un pays", développe le formateur.