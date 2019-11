Contre la réforme des retraites, sept syndicats appellent à manifester le 5 décembre à Avignon

Sept syndicats appellent à cesser le travail et à manifester le 5 décembre à Avignon contre le projet de réforme des retraites. Le projet du gouvernement ne passe pas : il conduira à un recul de l'âge de départ à la retraite et à une baisse générale des pensions, avertissent les syndicats.

Avignon, France

Jeudi 5 décembre, une journée à haut risque pour le gouvernement en raison de la forte mobilisation annoncée contre le projet de réforme du système des retraites. Les syndicats ne veulent pas entendre parler de la mise en place d'un nouveau système universel par points qui conduirait, selon eux, "à une baisse générale du montant des pensions et à un recul de l'âge de départ".

Les critiques fusent. La CGT parle "d'une attaque sans précédent de notre modèle social", le syndicat Solidaires dénonce "les complicités avec le grand capital pour favoriser les systèmes de retraites complémentaires", Force Ouvrière assure que "tous les salariés, jeunes et moins jeunes, seront impactés par la réforme", tandis que la CFE-CGC (cadres) met en cause "le mode de fonctionnement voulu par le gouvernement et le blocage du volume des retraites à 14% du produit intérieur brut."

Une grande manifestation est annoncée pour le 5 décembre à 10h30 entre les allées de l'Oulle et la préfecture à Avignon. Les syndicats souhaitent par ailleurs que la question de la reconduction du mouvement soit posée dès maintenant.