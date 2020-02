Contre la réforme des retraites, le barreau d'Avignon organise des consultations gratuites

Ils sont en grève depuis le 7 janvier 2020. Les avocats du barreau d'Avignon continuent leur lutte pour sauver leur régime autonome de retraite. Ce mercredi 19 février, ils étaient quarante deux à se relayer pour apporter une aide aux habitants grâce à des consultations gratuites. De nombreux avignonnais en ont profité.

Les avocats ont répondu à toutes leurs questions (famille, logement...). Ils voulaient aussi les sensibiliser et leur expliquer que cette bataille "n'est pas contre le justiciable" explique le bâtonnier d'Avignon, Guillaume De Palma "mais au contraire dans leurs intérêts. Faire disparaître les avocats, c'est faire disparaître l'accès au droit pour les plus nécessiteux. C'est aussi créer de toute pièce un _désert judiciaire_."

"Nos confrères sont très imaginatifs"

La mobilisation des avocats est rythmée par des actions insolites. La première en date du 8 janvier : le jeté de robe des avocats de Caen devant la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Vendredi pour la Saint-Valentin, les avocats ont offert une tulipe à chaque greffier et magistrat. Et ils ne comptent pas s'arrêter là, Guillaume De Palma affirme que "[ses] confrères sont très imaginatifs. Dans les semaines à venir, on ira au Pôle Emploi pour préparer notre avenir".