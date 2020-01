Contre la réforme des retraites, une quinzaine d’avocats pointent au Pôle emploi de Thionville

Thionville, France

Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans un centre Pôle emploi. Inquiets, car la réforme prévoit la suppression de leur caisse autonome de retraite, et les conséquences seront concrètes pour Anne-Sophie, avocate depuis 25 ans à Thionville : "Il y a des cabinets individuels qui pourraient fermer, parce que les charges vont exploser. Avec un doublement des cotisations, certains confrères ne pourront pas supporter." Si la réforme est menée, les cotisations passeront de 14 à 28% du revenu du cabinet.

Les avocats se sont rassemblés au Pôle emploi de Thionville, pour protester contre la réforme des retraites. © Radio France - Victor Vasseur

"Nous ne pas sommes des nantis"

Les premiers concernés, ce seront les jeunes avocats comme Jérémy, 27 ans : "On en plein de doute et la réforme joue non seulement sur notre vie professionnelle, mais aussi sur notre vie privée." Il poursuit : "Forcément, il va falloir réduire sur des charges et on sait que les charges de personnel, c’est ce qui coûte le plus dans un cabinet. Donc, s’il faut faire des coupes malheureusement, cela pourrait nous conduire à des licenciements et à un impact sur le quotidien dans le cabinet. Nous devrons reprendre certaines tâches qui étaient jusqu’à présent à des salariés."

Les avocats se sont rassemblés au Pôle emploi de Thionville, pour protester contre la réforme des retraites. © Radio France - Victor Vasseur

Les avocats se sont rassemblés au Pôle emploi de Thionville, pour protester contre la réforme des retraites. © Radio France - Victor Vasseur

Une seconde opération cette semaine

Jérémy se soucie du futur des secrétaires, ces assistantes qui sont les pierres angulaires des cabinets. Ce sont elles qui pourraient pointer à Pôle Emploi assure la bâtonnière de l'ordre des avocats, Maître Alice Radde-Galera : "On a des secrétaires qui sont avec nous depuis de nombreuses années. Se reconvertir au Luxembourg pour la majorité d’entre elles, qui ne parlent pas l’anglais, ni l’allemand, ni le luxembourgeois, ce n’est pas concevable. Ce sont des femmes d’une quarantaine d’année. Retrouver un travail sera très difficile pour elles."

Les avocats de Thionville sont déterminés. Ils comptent de nouveau mener une opération pour se montrer d'ici la fin de semaine.