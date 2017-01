Contre le gaspillage, un Tourangeau fait Paris-New York en pédalant et en ne mangeant que des denrées périmées

Il s'est fixé le pari un peu fou d'aller de Paris à New York en pédalant et en ne mangeant que des produits périmés. Le Tourangeau Baptiste Dubanchet a débuté son périple le 6 janvier, à Paris. La partie terrestre du voyage se fait à vélo. La traversée de l'Atlantique, elle, s'effectuera en pédalo.

Un Tourangeau de 28 ans a entamé le 6 janvier un périple à travers plusieurs pays pour dénoncer le gaspillage alimentaire. Baptiste Dubanchet, 28 ans, est parti à vélo de Paris. Il fait étape à Tours, cette semaine, puis s'arrêtera ensuite notamment à Angers, La Rochelle, Bordeaux, Madrid, Gibraltar. Fin mars, depuis Agadir, il embarquera sur un pédalo de 7,5 mètres, en direction de la Martinique. Son périple devrait s'achever mi-septembre, après être une étape à vélo entre Miami et New-York.

Au cours de son étape tourangelle, Baptiste Dubanchet a notamment rencontré les élèves de 5e du collège Sainte-Jeanne-d'Arc pour deux heures de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Son intervention commence par quelques rappels : un tiers de la production mondiale de nourriture termine à la poubelle. Chaque jour, 25.000 personnes meurent de faim. Il passe ensuite aux questions pratiques, directement posées aux élèves. Vous trouvez un paquet de céréales fermé et périmé depuis 2010 : Pouvez-vous le manger? La réponse est oui, si le paquet était bien hermétique.

"DLC, c'est Date Limite de Consommation. Ça concerne tous les produits frais qu'on met dans le frigo, le poisson, les viandes, les produits laitiers. Ils sont "à consommer jusqu'au", ce qui veut dire qu'il y a un risque sanitaire, une fois cette date dépassée. En revanche, pour les produits secs comme le riz, les pâtes, le chocolat, les céréales, on a une "Date de Durabilité Minimale", c'est à dire qu'ils sont à consommer "de préférence" avant telle date, mais il n'y a aucun danger à les consommer plusieurs années plus tard. Les gens voient une date, et ils ont l'impression que dépasser cette date, c'est courir un risque, et les aliments encore sains partent à la poubelle... et bien moi je les mets sur mon pédalo."