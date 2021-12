"Contre le lobby vegan", le Tarn défend le foie-gras et continuera de le servir sur ses tables de fêtes

A quelques jours de Noël, Christophe Ramond dénonce les mesures prises par quelques maires écologistes, qui ont décidé de boycotter le foie gras leurs cérémonies officielles. Une attitude que le président du département du Tarn qualifie d’ "agression contre ce qui fait la tradition de notre pays." Il parle du foie gras comme d' "un noble produit gastronomique et d’un élément de notre ruralité et notre histoire." Christophe Ramond qualifient également ces maires qui ne veulent pas de foie-gras d’élus"hors-sol" Et il insiste : "il faut se méfier de ce lobby vegan parce qu’aujourd’hui ils ont le foie-gras dans le viseur mais demain se sera d’autres productions animales comme le chapon ou les salaisons".

à lire aussi Trois Français sur quatre consommeront du foie gras pour les fêtes

Eric Dumas, le président du Comité interprofessionnel Foie-Gras et le président du département du Tarn Christophe Ramond. © Radio France - SM

Sur la plupart des tables de fêtes

Pour montrer son soutien à la filière foie-gras, le département avait dressé une table de fête avec plusieurs productions tarnaises. Et le Tarn a aussi tenu à convier Eric Dumas, le président du Comité interprofessionnel du foie gras (CIFOG). Et lui affiche son optimisme : les Français aiment le foie-gras et vont continuer. "Certains maire ont voulu faire le buzz. Mais on sait que les français seront au rendez-vous. Selon une enquête, 9 français sur 10 mettront du foie gras sur leur table de fête". Eric Dumas qui insiste sur "c’est un symbole, c’est ce qui réunit les hommes et les femmes… Est-ce que vous imaginez la France sans Tour de France ?"