Roanne et Riorges ont instauré des périmètres au sein desquels les propriétaires doivent décrocher un permis de louer avant de signer un bail. Quatre mois après, l'expérience intéresse Rive-de-Gier et Saint-Étienne pour lutter contre le mal-logement.

Contre le mal-logement : les bons débuts du permis de louer à Roanne et Riorges

Roanne, France

La loi Alur permet aux villes d'instaurer des périmètres au sein desquels une autorisation de louer est obligatoire avant de signer un nouveau bail. Dans la Loire, ce n'est le cas qu'à Roanne et à Riorges depuis le 1er octobre 2019.

Il s'agit principalement des quartiers Mulsant, Saint-Clair et le centre ville roannais ainsi que le triangle des canaux dans la commune voisine de Riorges.

Résultat : 440 dossiers traités. La plupart du temps, ça a débouché sur un permis de louer avec de petites mises aux normes, concernant les diagnostics désormais obligatoires ou de menus travaux.

En revanche, quatre appartements ont été refusés après contrôle du pôle sécurité et santé publique de la ville de Roanne. "Des logements avec des chambres sans fenêtre, des hauteurs trop basses, des problèmes d'humidité", détaille Claude Garcia, le directeur de ce service. Des lieux qui auraient été loués sans ce dispositif. Au contraire les bailleurs ont reçu des conseils pour des travaux, pour transformer la pièce en placard et changer l'appartement de catégorie ou tout transformer en locaux de stockage et le sortir du marché de l'immobilier.

Le refus est transmis à la CAF, ce qui bloque le versement des APL. Et si le propriétaire loue quand même ou s'il ne dépose de demande avant d'installer un nouveau locataire, l'amende peut tomber : 5 000 euros, 15 000 en cas de récidive. "Ça nous permet d'avoir un argument de plus et une menace de sanction face aux propriétaires récalcitrants ou face aux marchands de sommeil", souligne Claude Garcia.

Rive-de-Gier envisage d'instaurer ce permis d'ici la fin de l'année dans le centre ville et dans le quartier du Grand-Pont. Saint-Étienne attend un retour d'expérience de Roanne au bout d'un an avant d'éventuellement lui en emboîter le pas.

En attendant, les locataires qui estiment vivre dans un appartement indécent peuvent se tourner vers l'Adil, l'agence départementale d'information sur le logement qui a enregistré 550 cas de logements dégradés dans la Loire sur l'année dernière. L'agence peut aussi orienter les propriétaires sur les aides notamment des collectivités locales pour rénover et mettre aux normes leur bien.