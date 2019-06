Contre le pain jeté aux oiseaux, une boite installée à Metz-Bellecroix

Une seconde boite à pain à vue le jour à Metz ce vendredi, elle se trouve à Bellecroix, rue du maréchal Juin. La première avait vu le jour il y a un an à Borny, rue Bergson. Objectif : arrêter de jeter dehors son pain rassis pour nourrir les oiseaux, les chats et les rats au passage.

Après la rue Bergson à Metz-Borny, le quartier Bellecroix dispose depuis ce vendredi d’une boîte à pain, rue du maréchal Juin. Cette boite doit convaincre les habitants d’arrêter de donner leur pain dur aux animaux. Certains habitants le jettent de leur fenêtre d’immeuble. Cette pratique attire les oiseaux, les chats mais aussi les rats, et ce pain rassis fini par moisir à terre.

Une habitude culturelle, on n'aime pas jeter du pain à la poubelle (Jean-Louis Lecocq, adjoint au maire)

L'adjoint au maire de Metz chargé de la propreté urbaine, Jean-Louis Lecocq, a trouvé une explication à cette mauvaise habitude : "C’est culturel. On a un peu étudié ce phénomène et en fait les gens n’aiment pas jeter à la poubelle leur vieux pain. Ça ne se fait pas. Il faut le garder pour les animaux et certains le jettent par la fenêtre en se disant que cela profitera aux oiseaux. Cela part d’un bon sentiment mais c’est néfaste pour l’hygiène".

Malgré la présence d'une boite à pain rue Bergson à Borny depuis un an, il reste des morceaux par terre. © Radio France - François Pelleray

Pas de croissants ou de pains au chocolat dans la boite

Le pain recueilli dans les boites termine en nourriture pour les animaux de la ferme de Borny, pour des chevaux, ou alors en compost. Mais attention, il ne faut pas y jeter de viennoiseries, les animaux n'aiment pas. Deux autres boites à pain devraient être installées, une autre à Borny, rue Michelet, et une à Metz nord, rue Paul Chevreux.

La boite à pain de la rue Bergson à Borny. © Radio France - François Pelleray