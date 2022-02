Contre le pass vaccinal, des "convois de la liberté" partent de Savoie et Haute-Savoie vers Paris

Le "convoi des libertés", mouvement national contre le pass vaccinal, passera ce samedi 12 février par la Savoie et la Haute-Savoie, avec des départs à Chambéry, Annecy et Annemasse. L'objectif est de rejoindre Paris puis Bruxelles, en signe de protestation.

Sur les réseaux sociaux, ils annoncent vouloir "rouler sur Paris". Des milliers de manifestants anti-pass vaccinal veulent suivre le mouvement lancé au Canada mi-janvier par des routiers, contre l'obligation vaccinale. Des convois partent de toute la France pour rejoindre Paris ce samedi 12 février, puis Bruxelles.

En Savoie et Haute-Savoie, trois départs sont annoncés, ce samedi à 4h du matin : Chambéry (Carrefour Chamnord), Annecy (Carrefour) et Annemasse (Super U de Bonne). Pour Florian, un des organisateurs des convois en Rhône Alpes, la mobilisation est bien plus large que les habituelles manifestations du samedi. "J'ai beaucoup de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une manifestation qui me contactent."

On est loin de la manif gilets jaunes avec des habitués voire des syndicalistes. Là il y a de tout, des grands-parents, même des mineurs. C'est tout mélangé, on n'a pas l'habitude de voir ça.

"On sera entre 40 et 50 voitures minimum en Savoie et Haute-Savoie."

A Annecy, un premier rassemblement se fait ce vendredi soir au Pâquier à Annecy, pour permettre d'apporter provisions et couvertures. Déborah organise ce convoi :

Le but n'est pas de bloquer la route mais surtout de faire passer un message. La crise sanitaire n'est pas la seule revendication, il y a aussi la montée des prix du carburant, le ras-le-bol du personnel soignant...

"Les gens sont prêts à manifester et à exprimer ce ras-le-bol", rajoute-elle. Après Paris, l'objectif est d'aller vers une "convergence européenne à Bruxelles" le 14 février, selon le tract diffusé sur les réseaux sociaux.