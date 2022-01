Contre le pass vaccinal, la mobilisation reprend un peu de force à Metz

Nouvel épisode dans l'opposition à la politique sanitaire du gouvernement. Ce samedi, entre 500 et 1 000 personnes ont défilé dans le centre-ville de Metz, sans le moindre incident majeur. Mais depuis peu, la mobilisation semble reprendre un peu du poil de la bête.

La petite phrase d'Emmanuel Macron et l'instauration attendue du pass vaccinal ont redonné l'envie à certains de se mobiliser.

Environ 200 personnes étaient comptabilisées au début du mois de décembre dernier à metz. Quelques semaines plus tard, les rangées des manifestations anti-pass semblent s'être plutôt regarnies. Ce samedi à Metz, ils étaient effectivement entre 500 (selon la police) et un millier dans les rues du centre-ville. Il faut dire que l'actualité récente redonne plusieurs motifs de colère et donc l'envie à certains sceptiques de rebattre à nouveau le pavé.

La petite phrase d'Emmanuel Macron

Depuis la sortie du président de la République le 4 janvier dernier, un nouveau mot a fait son apparition remarquée dans le cortège messin. "C'est dommage, on était moins vulgaire avant, mais grâce à cette expression, un nouveau chant est apparu", remarque Pierre. Ainsi, au rythme des "Macron, on t'emmerde", les manifestants se sont donc remobilisés face à leur ennemi commun. "Je préfère quand même ne pas en parler, parce que je pense être plus classe que ça", confie Laure, qui défile pour la deuxième fois de sa vie - la première ayant eu lieu la semaine dernière, juste après la publication de cette phrase.

Le pass vaccinal

Laure préfère donc évoquer selon elle, la vraie raison de sa mobilisation : l'instauration attendue du pass vaccinal, actuellement débattu à l'Assemblée nationale, mais qui pourrait être appliqué dès la semaine prochaine. "Je n'arrive pas à comprendre comment on peut voter ce texte alors que la vaccination n'est pas obligatoire", explique-t-elle. "Je ne pense même pas que ça puisse convaincre les derniers sceptiques d'aller se faire vacciner", poursuit René, qui lui-même n'a toujours pas pris le chemin du vaccinodrome.