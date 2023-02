Contre le stationnement anarchique, la vidéo-verbalisation débarque à Chateauneuf-les-Martigues

C'est une pratique que le directeur de la police municipale ne veut plus voir dans son centre-ville : se garer en double file, en pleine voie, warnings allumés, pour aller chercher son pain ou ses cigarettes. "C'est, comme on dit à Marseille "se jeter vite fait" devant les commerces de proximité, on pense que ce n'est pas gênant, mais ça occasionne de nombreux désagréments à la population" explique Jean-Charles Vargas, directeur de la police municipale de Chateauneuf-les-Martigues.

Cette pratique de la double file ou du stationnement anarchique touche surtout le centre-ville et notamment l'artère principale. "On voit souvent des voitures garées sur la chaussée, ça crée des embouteillages, des coups de klaxon, de l'énervement. Et parfois, on est bloqué sur sa place de parking par ce que quelqu'un s'est garé devant vous pour aller chercher un paquet de cigarette, c'est agaçant" reconnaît Lucile, commerçante du centre-ville.

Une amende de 35 euros envoyée à domicile

Parmi ces conducteurs indélicats, il y a Claude, qui reconnaît la gêne, mais qui se retranche derrière le manque de places de stationnement : "c'est vrai que je le fais pour aller chercher mon pain ou des bricoles, mais il n'y a jamais de place, il faut aller se garer très loin pour en trouver".

À partir de ce mercredi, Claude a tout intérêt à marcher un peu pour aller trouver une place réglementaire. Les agents municipaux de la ville ont été formés pour zoomer, à l'aide des optiques des caméras, sur les plaques d'immatriculation des voitures garées de façon non-réglementaire sur le centre-ville et notamment l'artère principale, le boulevard d'Attilio.

"C'est 35 euros si vous êtes stationné, et même si vous êtes arrêté au volant, sur la voie publique ou sur une place de livraison" précise Jean-Charles Vargas. "On ne pouvait plus envoyer constamment des agents sur place pour du stationnement alors que l'équipe de la police municipale fonctionne 24h/24h."

Une arme fatale qui redonne le sourire à Manon, qui tient une supérette sur le boulevard Henri d'Attilio : "j'ai souvent du monde garé sur la place de livraison, et quand le livreur arrive, c'est la pagaille, plus personne ne peut passer. Au bout de deux ou trois amendes je pense que plus personne ne se garera là."

Un manque criant de places de stationnement ?

D'autres commerçants grincent des dents. C'est le cas de Geoffroy, serveur au bar tabac "Le Narval" sur le même boulevard : "les gens s'arrêtent ici, car c'est l'un des rares commerces encore ouverts dans l'hyper-centre. Si vous mettez des PV, ils vont fuir. Le boucher a déjà fermé. Le vrai souci, c'est qu'il n'y a pas assez de place de parking pour tout le monde".

Un problème soulevé par tous les habitants du centre-ville dans cette commune qui a gagné de nombreux résidants ces dernières années, +53% de population entre 2009 et 2018 (un record national pour les villes de même taille), pour atteindre près de 18 mille habitants aujourd'hui. Les infrastructures en matière de stationnement sont devenues sous dimensionnées au yeux des habitants et des commerçants.