Contre les abandons d’animaux : l’appel de 240 parlementaires

Derrière le titre qui interpelle, "Un être sensible ne se jette pas", 240 députés et sénateurs signent dans Le Journal du dimanche (article payant) un appel pour mettre un coup d’arrêt aux abandons d’animaux. A l’initiative de Loïc Dombreval, député (LREM) des Alpes-Maritimes, et Arnaud Bazin, sénateur (LR) du Val-d'Oise, ils s'engagent à déposer une proposition de loi pour en finir avec cette pratique. En France, 100.000 chiens et chats sont abandonnés chaque année. Ce serait un record en Europe.

Les animaux assimilés à des biens de consommation

Les parlementaires dressent une liste de mesures à étudier, au premier rang desquelles une “moralisation du commerce des animaux”. “La présence d'animaux en vente dans des rayons et les facilités de paiement proposées les assimilent à des biens de consommation et génèrent des achats irréfléchis qui favorisent l'abandon”, écrivent les élus. Un “chantier prioritaire” serait l’interdiction de vente d’animaux par internet.

Pour les signataires, “les leviers réglementaires ou législatifs à notre disposition sont nombreux” mais mal appliqués, comme l'identification des chiens et des chats. Obligatoire, cette mesure n’est pas contrôlée et ne donne lieu à aucune sanction. Autre piste et un exemple à étudier dans certaines régions belges, la stérilisation obligatoire des chats, pour “éviter les abandons de portées et la multiplication des îlots de chats errants”.

Une des causes des abandons étant l’entrée en EHPAD, les élus suggèrent également que ces établissements acceptent les personnes âgées ou dépendantes avec leur animal de compagnie. Ils rappellent au passage les bienfaits sur la santé physique et psychique du fait de vivre avec un animal.

Selon les chiffres avancés par les parlementaires, la France compte 63 millions d'animaux de compagnie. Plus d'un foyer sur deux en possède au moins un. L’abandon est puni de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.

