Contre les nuisances du trafic aérien, des manifestants aux aéroports de Cannes et de Nice ce samedi

Dans le cadre de la semaine de lutte internationale contre les nuisances sonores aéroportuaires et la pollution à l'appel de plusieurs collectifs en Europe, il y a eu deux actions dans les Alpes-Maritimes, ce samedi 13 mai. Près de 70 personnes se sont réunies devant l’aéroport de Cannes - Mandelieu. A Nice, une vingtaine de manifestants ont choisi de s'installer au Terminale 2, puisqu'ils s'opposent à son extension.

A Cannes, "No Red Carpet for Jet pollution"

Des riverains, des membres de l’ADNA06 (Association de Défense contre les Nuisances Aériennes de l'aéroport Cannes-Mandelieu), et quelques élus sont venus demander la limite du trafic, que les atterrissages par la mer soient privilégiés pour moins survoler les habitations. "C'est infernale, on dirait la guerre" dit une habitante, "c'est toutes les trois minute, toute la journée", ajoute son voisin. Raymond Grinneiser, le président de l'ADNA06, dénonce le perpétuel agrandissement de la structure, qui s'étend sur 150 hectares aujourd'hui selon lui.

"Pas de tapis rouge pour la pollution des jets" : à deux jours de l'ouverture du Festival de Cannes, où les plus privilégiés arriveront en jet privé à Cannes... L'ADNA pointe du doigt cette pratique. La flotte mondiale de jets privés a doublé en 20 ans dans le monde , selon un rapport sur les Grands voyageurs de 2023.

"On ne supporte plus le double discours", dénonce Raymond Grinneiser, le président de l'ADNA06, "on ne peut pas taxer les voitures alors qu'un jet Paris-Cannes pollue autant que votre voiture en un an. Des avions remplis avec deux personnes. On a aussi des petits vols : Cannes-Nices, Aix-Cannes. On ne peut pas permettre ça ! C'est un aéroport de tourisme et de luxe, plus que pour les affaires. On râle contre cette inégalité de traitement entre une population sacrifiée au profit du confort de quelques-uns".

Des membres de la direction de l'aéroport étaient présents à côté des manifestants. Ils assurent que l'aéroport de Cannes Mandelieu est dans le dialogue avec les élus et les habitants, et tout faire depuis des années pour faire rendre l'aéroport plus vert.

A Nice, des militants s'opposent à l'extension du Terminal 2

A l'aéroport de Nice, ils étaient une vingtaine, à l'appel de l’Alliance Ecologique et Sociale 06. Les manifestants sont notamment venus demander "l’abandon définitif du projet d’extension T2.3 de l’aéroport de Nice, qui permettra une hausse du trafic aérien de 20.000 vols par an, l’arrêt de la création de nouvelles lignes aériennes, et du marketing agressif pour faire venir toujours plus de touristes du monde entier."