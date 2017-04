Contre les préjugés, réfugiés afghans et lycéens périgourdins cuisinent ensemble

Pendant toute une matinée, de jeunes réfugiés afghans, pakistanais, indien et angolais ont échangé sur leur culture à l'occasion d'un atelier cuisine avec des étudiants du lycée agricole La Peyrouse de Coulounieix-Chamiers.

Apprendre à se connaitre et combattre les préjugés en se rassemblant autour de quelques casseroles et d'un fait-tout, c'est ce qu'ont fait huit jeunes de seconde ABIL du lycée agricole de La Peyrouse de Coulounieix-Chamiers et sept jeunes migrants accompagnés par le centre social de la ville. Ce mardi 4 avril, après un match de foot et une initiation aux danses orientales, ils ont réalisé ensemble un plat typique d'Afghanistan, le Kabuli Palaw à base de poulet, de riz et de carottes. "C'est normalement un plat que nous préparons pour les mariages ou les grandes fêtes en général," assure Safi, 21 ans.

Dépasser les a priori

Alors que le poulet blanchit dans une grande marmite en alu posée sur le piano, de fines tranches de carottes cuisent dans l'huile. "Vous mettez du sucre dans les carottes ?" s'étonne Adam, 16 ans. Le jeune homme s'intéresse à la réalisation de la recette. Avec Assad, un jeune afghan de 21 ans, le courant passe bien. "Je trouve ça sympa d’échanger avec eux, on découvre leur culture et leurs spécialités. La prof nous a expliqué qu'ils ont un passé difficile et je trouve cela bien qu'ils montrent une autre facette d'eux," confie Adam.

Un très lourd passé

Un très lourd passé parfois. Imran a 21 ans, il a fui le Pakistan avec deux amis à cause des Talibans. Il a depuis perdu leur trace. Cet ingénieur entame son neuvième mois en Dordogne où il apprend le français grâce au centre social. Il attend toujours que que sa demande d'asile soit traitée. "Pour moi c'est difficile de me projeter et de me concentrer sur les cours. Sans papier je ne peux pas travailler et je ne pense qu'à ça."

Une nouvelle passion : la pizza !

Même s'il a perdu un peu de sa joie de vivre, Imran se dit très gourmand. Il découvre petit à petit la gastronomie française et notamment le poulet en croûte de sel. Comme Assad, il s'est découvert une passion particulière pour un plat plus italien que français, la pizza ! Ce mardi, il n'y en avait pas au menu, mais les lycéens et leurs invités se sont retrouvés pour déguster le kabuli palaw. Un dernier moment d'échange pour sortir du quotidien et chasser les derniers a priori.