Contre les trafics et les incivilités, des commerçants du quartier Saint-Michel à Bordeaux ferment boutique

Des commerçants du quartier Saint-Michel à Bordeaux ferment boutique ce mardi après-midi à 15 h pour protester contre les actes d'incivilité et les trafics de drogue qui s'aggraveraient.

"Ras-le-bol !" c'est ce qui est écrit sur les tracts collés à l'entrée des commerces qui suivent cette action. Même si ce n'est pas le cas de tous ceux du quartier, dans la rue des Faures, nombreux sont les établissements qui vont fermer une heure mardi après-midi pour protester contre "l'augmentation et l'aggravation des actes d'incivilités (violences, vols, saleté, trafics)".

"Le trafic se fait devant tout le monde" — Nadia, vendeuse.

"Ici c'est le point relais, ils viennent vendre leurs barrettes, déplore Nadia, vendeuse dans une pâtisserie orientale. C'est honteux, ils ne se cachent même pas, ça se fait devant tout le monde ! Que voulez-vous qu'on fasse nous, petits commerçants citoyens ? On va aller leur parler et avoir des représailles ? Ce n'est pas notre boulot, il y a la police pour faire ça !"

Driss Ben Haddou, dans sa boutique, est le président de l'association des commerçants du quartier. © Radio France - Mélanie Juvé

La police justement n'est pas assez présente et efficace pour certains. "Il y a eu plusieurs fois des cas de violences notamment dans la rue des Faures, des choses graves, explique Driss Ben Haddou, président de l'association des commerçants de Saint-Michel. Les commerçants ont appelé la police, et rien, personne ne se déplace. On veut alerter les pouvoirs publics, on demande au maire de Bordeaux Alain Juppé de faire pression sur le préfet pour régler ce problème de manière définitive. Quand à de nouvelles caméras de surveillance, les avis sont partagés. Oui mais "pas suffisant" pour Driss Ben Haddou.

Augmenter les moyens policiers

Le maire de Bordeaux Alain Juppé a écrit au préfet en janvier dernier et au nouveau ministre de l'intérieur Gérard Collomb récemment pour tirer la sonnette d'alarme. Il demande notamment le rétablissement d'une police de proximité. Emilie Kuziew, la maire-adjointe du quartier, qui supporte l'initiative des commerçants, explique que des actions sont menées pour endiguer le trafic, mais que les effets ne se voient pas à court terme :