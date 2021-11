Contre les violences faites aux femmes : à Nancy, des messages sur des sacs à pain dans les boulangeries

Ce jeudi 25 novembre, est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi les actions proposées, près de 200 000 sacs à pain sont distribuées dans l'agglomération de Nancy avec des messages de prévention et le numéro d'appel d'urgence.

La Métropole du Grand Nancy a fait imprimer près de 200 000 sacs à pain avec des messages de prévention et le numéro d'appel d'urgence

39 19 est le numéro de téléphone d'urgence à connaitre et à composer en cas de violences faites à une femme. (Appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile). Violences Femmes Info , "écoute, informe et oriente les femmes". Un appel anonyme., accessible 24H/24 et 7 jours sur 7.

Des informations et des messages de prévention que l'on peut découvrir sur des sacs à pain dans une centaine de boulangeries des vingt communes de la Métropole du Grand Nancy. Au total, 200 000 sacs, prévient la Métropole, ont été imprimés.

Autre action symbolique, la place Stanislas à Nancy va s'illuminer ce jeudi 25 novembre d'une couleur orangée"pour sensibiliser le public aux violences sexistes en réponse aux préconisations de l'ONU pour sa campagne

Au Département de Meurthe-et-Moselle, on rappelle par exemple des actions de sensibilisation en place avec l'Education nationale, depuis 15 ans avec l'association "je,tu,il..." . Dans les 66 collèges de Meurthe-et-Moselle, des centaines de personnes sont formées.