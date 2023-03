Contre les violences policières, 150 personnes manifestent à Orléans devant la Préfecture

Contrairement à 12 départements en France, la manifestation prévue ce jeudi soir à Orléans contre les violences policières n'a pas été interdite. 150 personnes étaient au rendez-vous et ont défilé dans le calme entre la place de la République et la Préfecture du Loiret. Sans suprise, le cortège est resté bloqué, rue Pothier, près du Conseil Régional. Le bâtiment de la Préfecture étant protégé par une dizaine de policiers et leurs camions.

"Il y a une dérive du pouvoir en ce moment"

Arrivés à quelques mètres de la Préfecture, les militants ont déployé une banderole et scandé quelques slogans : " marre de la répréssion", "militants réprimés, militants tabassés", "Darmanin, démission". Les organisateurs ont pris ensuite la parole et observé une minute de recueillement pour les 2 manifestants gravement blessés le week-end dernier à Sainte-Soline et qui sont toujours dans le coma. "Moi, je suis une vieille militante écolo et ce que j'ai vu la télé m'a profondément choqué" explique Nicole. " Il y a une dérive du pouvoir en ce moment, il faut réagir".

Deux militantes écologistes d'Orléans qui étaient à Sainte-Soline le week-end dernier © Radio France - Patricia Pourrez

Katherine, elle aussi militante écologiste, était à Sainte-Soline le week-end dernier. " Je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Mais, en voyant les blessés, j'ai compris qu'on était sur une scène de guerre. La réplique des forces de l'ordre a été démesurée. On voulait juste approcher des bassines et pas en faire une ZAD".

Le rassemblement orléanais s'est terminé dans le calme et les manifestants se sont donné rendez-vous pour la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites, le jeudi 6 avril.