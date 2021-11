Contre les violences sexistes et sexuelles, près de 250 manifestantes défilent à Pau

Sur la place Clémenceau, à Pau, les militantes égrènent les chiffres macabres avant de partir défiler en centre ville. " Depuis le début de l'année, 101 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint . 11 enfants ont été tués en même temps que leurs mères par leurs pères"

Ces faits sont l'une des raisons de cette manifestation ce samedi. Dans le cadre d'un appel à une mobilisation nationale par plusieurs associations , près de 250 militantes étaient en centre ville pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

Les militantes demandent plus de moyens

"Aujourd'hui, il n'y a personne le week-end pour accueillir les femmes victimes de violences : les associations n'en ont pas les moyens. Mais ces violences ne se produisent pas qu'en semaine ! Nous donner ces moyens, c'est un choix politique " s'exclame Kiki, l'une des manifestantes.

Manifestantes contre les violences sexistes et sexuelles © Radio France - Manon Meyer

"Il faut changer de société, pour que certaines personnes ne pensent plus qu'elles ont droit de vie et de mort sur la moitié de la population. Il faut notamment travailler sur la question de l'éducation dès le plus jeune âge, la question de l'empathie, des représentations et déconstruire les stéréotypes de la virilité" explique Sandrine, militante depuis 20 ans.

Le collectif demande aussi une meilleure formation pour les policiers et gendarmes, pour mieux traiter les plaintes liées aux violences sexuelles.