Contre-offensive en Ukraine : "de bonnes nouvelles" pour les Ukrainiens de Nancy

Sur son téléphone, Veronika discute souvent avec les nombreux réfugiés lorrains. Ils sont plus de 600 réunis ensemble sur une conversation d'une application de messagerie en ligne. Comme eux, cette architecte ukrainienne, vivant à Nancy depuis plusieurs années, est rassurée de la tournure de la guerre. "Ce sont de très bonnes nouvelles qu'on attendait impatiemment. On n'avait que des mauvaises nouvelles avec les villes qui tombaient les unes après les autres", confie-t-elle.

La guerre toujours en cours

Au début de la guerre, Veronika a vu sa maman et sa meilleure amie d'enfance la rejoindre à Nancy, comme les 1 500 réfugiés actuellement établis en Meurthe-et-Moselle. "On continue d'avoir peur car je vois que leur moral reste bas", explique-t-elle restant lucide sur le fait que la guerre est encore en cours.

Mais elle espère quand même une fin heureuse à ce conflit. "La vie gagnera, c'est sûr", sourit-elle. Et pour gagner, elle peut compter sur les signaux positifs envoyés par sa maman. "Elle essaye d'apprendre le français pour travailler. Et en voyant la contre-offensive, elle m'expliquait vouloir aller vite car il y a des chances pour qu'elle rentre plus tôt que prévu." Même si, comme pour beaucoup de réfugiés, son séjour en France devait durer au moins 1 an.