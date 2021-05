Contre-performance de la Team-Chambé face à Cesson-Rennes samedi soir au Phare à Chambéry

Grosse frustration des handballeurs chambériens samedi soir au Phare. Ils font match nul contre Cesson-Rennes, l’avant dernier du championnat lors de la 28e journée de Starligue.

Tout s’est joué dans les dernières minutes de la rencontre. Les joueurs du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball ont encaissé le but de l’égalisation à 30 secondes de la fin alors qu’à 10 minutes du coup de sifflet final, ils ont compté jusqu’à 4 buts d’écart.

Chambéry vient de laisser passer son seul joker de fin de saison pour espérer terminer dans les 5 premiers du classement de la Stardligue, pour les qualifications européennes. Il faut maintenant tout gagner ou miser sur un faux pas des adversaires.

Erick Mathé - On a manqué de jus. Cela fait un moment qu’on joue avec onze joueurs pro seulement, on a dû enchainer avec le match contre le PSG, ça use. Mais on a manqué de lucidité. On menait de 3 buts, on n’a pas réussi à tuer le match. On n’aurait pas dû laisser Cessons revenir.