Contre #SaccageParis, la ville présente son plan pour embellir la capitale

"Plus de jaune à Paris en 2022": devant la presse, le premier adjoint Emmanuel Grégoire a déjà confirmé le retrait en un an de tous les socles en béton et des bornes jaunes aux abords des pistes cyclables, très décriées par certains parisiens et par des internautes sous le mot-clé #SaccageParis.

Sur l'avenue de l'Opéra, toutes les bornes jaunes ont été retirées et un marquage blanc a été apposé, à l'instar de la rue de Rivoli, vers la place de la Concorde. Une adaptation qui doit devenir la norme, a indiqué le bras droit de la maire socialiste et candidate à la présidentielle Anne Hidalgo.

En tout, 35 kilomètres de piste cyclable sont concernés cette année, il ne restera plus aucune installation provisoire après 2022. "Tout cela a été déployé en un mois a cause de la crise sanitaire, fallait-il renoncer ? La réponse est non ! Nous allons ajuster notre doctrine d'intervention", assure Emmanuel Grégoire.

Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. © Radio France - WDL

La fin programmée des "permis de végétaliser"

Guide de cette "doctrine" pour l'entretien et l'aménagement de Paris, un "manifeste pour la beauté de Paris" de plusieurs tomes et plusieurs chapitres dans lesquels sont répertoriés les modèles de mobilier urbain autorisés, comme les bonnes... et les mauvaises pratiques à abandonner. Parmi elles, le "permis de végétaliser" des carrés au pied des arbres par les habitants. Un permis créé en 2015, au résultat parfois très décevant, a reconnu la municipalité.

"Nous n'aurons plus de fosses d'arbre à Paris (...) parce que ce n'est pas satisfaisant sur le plan esthétique" et que "cela pose d'énormes problèmes d'entretien", a reconnu Emmanuel Grégoire.