Contre une fusion avec Rouen, des salariés de l'Orchestre Régional de Normandie interpellent le gouvernement

Des salariés de l'Orchestre Régional de Normandie interpellent la Ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Ils ont adressé, le 13 février dernier, un courrier demandant l’abandon d'un projet de fusion entre leur association et l'Opéra de Rouen. Basé à Mondeville, les salariés de l'ORN (Orchestre Régional de Normandie) se mobilisent, car ils ne veulent pas de cette fusion. Elle prévoit, selon eux, la dissolution de l’Orchestre Régional de Normandie (qui prend 40 ans cette année) au 1er janvier 2024.

Pour rappel, la Région Normandie, partenaire et financeur majoritaire des deux structures, veut une fusion des 18 musiciens de l'ORN avec l’orchestre de l’opéra de Rouen et ses 40 musiciens dans un seul orchestre symphonique de 58 musiciens. Le tout avec une seule direction et un seul chef d’orchestre.

40 ans de vie associative dans le vent ?

Dans ce projet de fusion, déjà dans les tuyaux depuis quelques années, les musiciens estiment ne pas être entendus par la Région. Une fusion qui vient mettre en péril toute une association qui intervient dans les 5 départements normands, une association ancrée dans le territoire normand depuis 40 ans. Pour Sébastien Renaud, délégué du personnel, écrire au Ministère de la Culture, c'est un peu le dernier recours : "Nous avons une mécanique bien huilée, nous sommes en bonne santé, sur plan le financier, structurel. Fusionner avec Rouen qui connaît des difficultés, c'est courir à notre perte" assure-t-il.

"Ce projet de fusion nous semble dangereux pour la pérennité des missions remplies actuellement par l’Orchestre de Normandie. Monsieur Christopher Miles, directeur de la DGCA, a déjà exprimé dans un courrier datant du 04 juillet 2022 adressé au Président de la Région Normandie sa volonté de privilégier le maintien de l’existant et des projets en cours, compte tenu de la situation économique générale", extrait de la lettre envoyée au Ministère de la Culture.

Elle a participé à l'écriture du courrier au ministère, Alexandra Renaud Legalais est chargé de diffusion et veut maintenir une diffusion de la musique sur toute la Normandie, ce qui ne serait pas le cas avec cette fusion : "On estime déjà une baisse de nos représentations à hauteur de 60%, sachant que l'ORN fait normalement 300 représentations par an".

L'Opéra de Rouen en difficulté ?

L'Opéra de Rouen fait face à des difficultés structurelles, sociales et financières, des programmations sont même annulées, notamment à cause de l'inflation. Si les "Bas-Normands" ne veulent pas fusionner, les "Haut-Normands" non plus, car les deux orchestres n'ont tout simplement pas la même fonction. Baptiste Arcaix, bassoniste de l'Opéra de Rouen depuis 15 ans : "Ça n'a aucun sens. Les deux villes sont trop éloignées des orchestres. L'Orchestre de Caen et ses 18 musiciens font surtout de musique de chambre. Ils font beaucoup de choses, mais essentiellement en petits effectifs et ils rayonnent dans toute la Normandie. Alors que de Rouen, c'est vrai, on n'en est plus sur un opéra, un orchestre symphonique. Alors, on pourrait dire chouette, on a un gros orchestre de 58, mais en fait, ça n'a pas de sens. On se rend compte qu'il y a des doublons parce qu'on se retrouve avec un effectif qui ne permet pas de faire du grand répertoire. Et pour moi, cette fusion va coûter plus cher" défend le bassoniste.

La Région se défend et dit "anticiper"

Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime, présidente de la commission de la Culture au Conseil Régional, souhaite rassurer les salariés. Avec cette fusion, les sites de Mondeville et Rouen seront préservés et c'est aussi, peut-être, le moyen d'obtenir le label d'orchestre national en région. La sénatrice estime agir pour l'avenir de ces musiciens avec ce rapprochement : "S'agissant de leurs conditions salariales, ils savent bien que c'est une réévaluation plutôt à la hausse qui va être proposée dans le cadre de cette harmonisation. Ils savent aussi que c'est la possibilité de jouer des formats auxquels ils ne sont pas habitués. Leur avenir sera beaucoup plus sécurisé. C'est vrai qu'on est dans une période de fragilisation de ces structures aujourd'hui partout en France. Donc que la région Normandie ait pris les devants avant même la crise pour anticiper les changements possibles, les défis à relever, je pense que c'est plutôt positif".