Contribuez à la lutte contre les feux de forêts dans l'Hérault!

Le comité communal des feux de forêts d'Assas recherche des bénévoles avant le début de la saison estivale. 36 communes de l'Hérault ont monté à ce jour leur comité, soit un millier de volontaires mobilisés chaque année.

Ils sont un maillon essentiel de la prévention des risques incendie. Les comités communaux de feux de forêt cherchent des bénévoles en prévision de la saison estivale. Celui d'Assas lance un appel.

Si l'alerte "risque sévère" intervient en semaine, la surveillance est plus délicate

A Assas, ce n'est pas vraiment que l'on manque de bonnes volontés explique Michel Andrieu, animateur du CCFF local. Mais plus on est, plus on limite les risques et plus on ménage les bénévoles. "Si on s'en réfère à l'année dernière, nous avons eu un été particulièrement à risque avec pas mal de journées en risque très sévère, surtout dans la semaine. C'est là que les disponibilités sont les plus difficiles à obtenir. Nous sommes une trentaine de bénévoles. Si on était un peu plus, ce serait un peu plus confortable".

Les comités entament leurs patrouilles en juillet, jusqu'en septembre. Ils assurent la surveillance des massifs, l'alerte en cas de feu, mais aussi la prévention dans les écoles ou l'information des propriétaires sur le débroussaillement. Les CCFF, un chaînon peu médiatique dans la lutte contre le risque incendie. Mais efficace si l'on en croit un récent rapport du Sdis.

"Quand on prend la carte du département, les communes où il y a des CCFF sont moins touchés par les incendies", analyse Michel Andrieu. De quoi inciter les habitants à s'engager? Pas tout à fait... "C'est comme les cambriolages, les gens attendent d'être cambriolés pour mettre une alarme. Ben là c'est pareil. Les gens se sensibilisent quand ils sont confrontés à un feu".

36 communes du département ont leur comité de feux de forêt. Soit un millier de bénévoles dans l'Hérault. Pour participer, vous pouvez contacter votre mairie ou vous rapprocher des CCFF.