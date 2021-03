Contrôle aléatoire de la gendarmerie maritime à l’embarcadère de Royan

Des contrôles aléatoires de la gendarmerie maritime ont lieu régulièrement, sur terre ou en mer, sur demande du procureur. C'était le cas ce jeudi matin à l'embarcadère de Royan qui relie notre littoral à Verdon sur mer en Gironde. Une dizaine de gendarmes étaient accompagnés de la brigade cynophile. La chienne Nala les a accompagnés pour détecter la présence de stupéfiants sur les voyageurs et dans les véhicules.

En binôme, les gendarmes remontent la file de voitures avant l'embarquement. Un à un les conducteurs et leurs passagers sont contrôlés et leur voiture inspectée par le chien Nala : "Il est monté dedans, il a senti, il a tourné... C'était impressionnant, je n'avais jamais vu ça !" confie Marie. Sentiment partagé avec Serge : "C'est la première fois que j'ai un contrôle si imposant ! Je n'ai jamais eu un contrôle comme ça."

Nala, la chienne de la brigade cynophile inspecte l'intérieur des véhicules © Radio France - Audrey Abraham

Passé l'étonnement, ces contrôles sont plutôt bien accueillis par les voyageurs : "De nos jours, je trouve que c'est bien utile, il faudrait qu'il y en ait plus souvent même ! ", "avec les drogues qui courent c'est une bonne chose !"

De toute façon eux n'ont rien à déclarer. Nala a beau faire le tour des voitures et camping cars elle ne repère rien. Mais ce n'est pas toujours le cas, Emmanuel Hudela est adjudant chef de la brigade maritime en charge de l'opération : " Ça peut arriver que des individus soient _porteurs de stupéfiants pour leur consommation personnelle_, pour des plus grosses quantités de stupéfiants c'est beaucoup plus rare mais on est là pour faire en sorte que le champ ne soit pas libre pour les trafiquants et qu'ils ne se servent pas des bateaux pour transporter facilement leur marchandise."

Plus d'une centaine de contrôles ont été effectués © Radio France - Audrey Abraham

Pendant la matinée, plus d'une centaine de véhicules ont été contrôlés à l'arrivée et au départ de l’embarcadère. Une opération menée conjointement avec une brigade de gendarmerie de Gironde de l'autre coté de la traversée.