Contrôle aux frontières : les gendarmes français et suisses mobilisés face à l'urgence sanitaire

Au poste de douane des Verrières-de-Joux, à la frontière entre le Doubs et le canton de Neuchâtel, en Suisse, huit gendarmes français et trois gendarmes suisses étaient mobilisés, ce mercredi 11 novembre, dans le cadre d'une opération de contrôle des véhicules. Et coronavirus oblige, leur priorité était de contrôler les attestations de déplacement, nécessaires en temps de confinement.

Des actions coordonnées menées tous les mois sur différents points stratégique de la frontière franco-suisse

Tous les mois, les gendarmes français et suisses se coordonnent pour mettre en place une opération de contrôle à un point stratégique de la frontière. Côté français, c'est la compagnie de gendarmes de Pontarlier qui est en charge des 85 kilomètres de frontière. Et pendant le confinement, leur priorité, c'est de veiller à ce que les automobilistes soient bien munis de leur attestation de déplacement et pour les travailleurs frontaliers : de leur justificatif employeur.

"On effectue les contrôles classiques : permis de conduire, carte grise, assurance, mais en plus on veille aux attestations. Et en cas de manquement, on verbalise, c'est 135 euros d'amende", explique une gendarme. Si l'attestation de déplacement et le justificatif employeur sont, en principe, tous les deux obligatoires : "s'il n'y a que l'attestation de déplacement, on verbalise, mais s'il y a le certificat employeur sans attestation, on considère que c'est bon", détaille un des huit gendarmes français mobilisés.

La frontière est ouverte et la Suisse n'est pas confinée, mais pour les travailleurs frontaliers, une attestation de déplacement et un justificatif employeur sont obligatoires. © Radio France - Rachel Saadoddine

Le contrôle des attestations n'est pas la seule mission des gendarmes. "On surveille les trafics de stupéfiants ou d'armes, mais aussi l'immigration irrégulière", liste le capitaine Michel Nouchet, commandant en second de la compagnie des gendarmes de Pontarlier.

Des contrôles aux frontières bientôt renforcés

Les contrôles aux frontières devraient être renforcés dans les semaines à venir. C'est ce qu'a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron, le jeudi 5 novembre. Il souhaite que les effectifs de policiers, gendarmes, militaires et CRS contrôlant aux frontières doubles, passant ainsi de 2 400 à 4 800.