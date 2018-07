Les 12 plans d'eau et les 430 piscines d’hôtels, campings et parc de loisirs de Vaucluse sont contrôlés tout l'été. Niveau de chlore, présence de germes ou d'hydrocarbures, surveillance des eaux résiduaires, l'Agence Régionale de Santé multiplie les contrôles pendant l'été.

L'Agence Régionale de Santé multiplie les contrôles des eaux de baignade en Vaucluse. Les 12 plans d'eau naturels sont controlés tous les 15 jours. Contrôles aussi de l'eau des 430 piscines d’hôtels, de camping, ou de parcs de loisirs. L'agence de santé vérifie l'absence de germes et incite les responsables des baignades à mieux connaitre l'eau et l'environnement autour de leur bassin.

Traquer huiles, matière fécales et germes dans les lacs

L'eau est prélevée 30 cm sous la surface, là où se développent les germes. Sébastion Di Mayo l'ingénieur Eau de Loisirs de l'agence de santé de Vaucluse contrôle l'absence d'huile ou goudron en surface d'eau pour traquer les hydrocarbures. il explique qu'il "cherche aussi les germes témoins de contamination fécale ou par des eaux résiduaires". Les prélèvements ont lieu tous les quinze jours avec affichage obligatoire pour les baigneurs. A Monteux, Nathalie Windels contrôlent deux fois par semaine la qualité de l'eau en trois points du lac.

Entre 500 et 700 baigneurs profitent chaque jour de ce lac de 100 hectares. La directrice du lac de Beaulieu doit régulièrement refuser les demandes de pacage des bergers qui "veulent mettre paître des des moutons dans les espaces verts autour du lac. Mais au moindre lessivage après un orage, ce serait catastrophique. Donc pas d'animaux autour du lac, pas de chiens sur la plage... mais les gens ont du mal à comprendre."

La directrice du lac de Monteux a étudié les 500 hectares autour du plan d'eau pour déterminer le profil de baignade préconisé par l'agence de santé. L'ingénieur d'études sanitaires souhaite que les gestionnaires de bassin "répertorient _tout ce qui a un effet sur la qualité de l'eau: le bassin versant, les stations d'épuration ou d'assainissement pour et anticiper une contamination_. Par exemple après un orage, on risque d'avoir un épandage et il faudra fermer la baignade par précaution".

Passer sous la douche avant de plonger dans la piscine

Dans les bassins des 430 piscines d’hôtels, campings ou parcs de loisirs, l'ARS réalise 1 500 contrôles cet été pour mesurer le PH (l'acidité de l'eau via le Potentiel Hydrogène), le taux de chlore ou de stabilisant. Au Parc Aquatique Wave Island à Monteux Gaëlle Baillif contrôle trois fois par jour l'eau des huit bassins. La responsable des 6 000 mètres cubes d'eau apprécie les contrôles de l'ARS : "ce n'est pas du tout pour nous fliquer mais pour nous accompagner parce qu'ils ont méthodes d'analyses plus poussées que les nôtres ou qu'on ne peut pas faire, notamment en matière bactériologique. Ils valident nos valeurs car on a des appareils de mesures qu'il faut ré-étalonner et on est pas à l'abri d'une erreur."

Chaque été, l'ARS demande la fermeture de bassins en Vaucluse, le temps de rééquilibrer l'eau : "certaines formes du chlore vont se recombiner avec les matières organiques amenées par les baigneurs. En grande concentration, elle peuvent provoquer des brûlures. D'où l'importance de la douche".

L'eau du lac de Monteux est contrôlée en plusieurs points © Radio France - Philippe Paupert