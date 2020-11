Contrôle des attestations à Bordeaux : "la grande majorité des habitants sont en règle"

France Bleu Gironde : est-ce-que ce confinement saison 2 est bien respecté par les bordelais ?

Eric Frugier : dans l'ensemble oui. Les contrôles prouvent que les gens à pied, à vélo ou en voiture ont leur attestation dérogatoire de déplacement. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui de nombreux motifs pour pouvoir circuler mais on doit aussi faire confiance aux gens. On ne va pas les suivre pour voir s'ils se rendent bien au bon endroit. On estime que si ils ont rempli une attestation c'est qu'ils ont de bonnes raisons et qu'ils respectent les obligations.

Avez-vous ciblé certaines zones de Bordeaux pour effectuer vos contrôles ?

Oui il y a une liste effectivement de zones prioritaires. C'est toujours un endroit passager où on assure notre visibilité. L'idée c'est de montrer aux bordelais que nous sommes présents sur le terrain. Ces contrôles sont quotidiens, de jour comme de nuit. L'ensemble des policiers de la voie publique sont mobilisés. Ca va de l'îlotier aux motards en passant par la compagnie départementale d'intervention.

Il y a quand même beaucoup de circulation en ville !

C'est vrai que par rapport au premier confinement il y a bien plus de monde. C'était beaucoup plus strict au printemps dernier. Aujourd'hui il y a plus de monde qui travaille.

Les bordelais que vous contrôlez montrent-ils des signes d'agacement voir de défiance ?

Ca dépend des personnes mais dans l'ensemble les gens comprennent et se prêtent de bonne grâce au contrôle. Pas de difficultés particulières mais on peut parfois tomber sur quelqu'un de récalcitrant.