Contrôle des casiers judiciaires : vingt dirigeants de clubs de football écartés en Centre Val-de-Loire

Le président de la Ligue du Centre Val-de-Loire de football, Antonio Teixeira, a dressé, sur France Bleu Orléans ce jeudi matin, un premier bilan de l'expérimentation lancée le 4 octobre 2019 à Orléans par la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Il s'agissait de commencer à contrôler l'honorabilité des dirigeants de clubs, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport.

Vingt cas incompatibles recensés

"On a contrôlé 3200 licenciés dans la région Centre Val-de-Loire. Bilan : soixante casiers judiciaires (fichiers B2) relevaient des infractions de toutes natures. Et vingt sont incompatibles avec les missions d'encadrement et de responsabilité au sein des clubs de football", indique M. Teixeira.

Des condamnations passées pour excès de vitesse ou défaut d'assurance...

Il s'agit principalement de condamnations passées pour des excès de vitesse, défauts d'assurance, conduite sous l'emprise de l'alcool...etc. Mais un dirigeant de club a été évincé, ce mercredi, à la demande de la Ligue du Centre Val-de-Loire et de la préfecture, indique M. Teixeira en raison de la découverte dans son casier judiciaire d'une "condamnation pour pédophilie"

... et un cas de condamnation d'un dirigeant de club pour pédophilie

"On a pris contact avec le club et on a notifié au président que son dirigeant ne pouvait plus ni encadrer ni approcher des enfants ni être dans son comité directeur. C'est un dirigeant, pas un encadrant de jeunes, mais ça veut dire qu'on est pas à l'abri, hélas, sur une prochaine vague de contrôles, de pouvoir trouver d'autres cas", indique Antonio Teixeira.

Dans un premier temps, ce sont les casiers judiciaires des trésoriers, secrétaires généraux et présidents des clubs de football de la région qui ont été examinés, ainsi que ceux des éducateurs fédéraux diplômés. "L'an prochain, on contrôlera tous les dirigeants encadrants, diplômés ou pas", explique le président de la Ligue du Centre Val-de-Loire de football. Rappelons qu'à ce jour, cette expérimentation ne concerne que le football.