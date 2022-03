Contrôle des Ehpad en France : "On aurait pu faire ça bien avant"

Le gouvernement promet le contrôle de 7 500 Ehpad en deux ans. Un renforcement massif des inspections, en réponse au scandale Orpéa, ce réseau de maisons de retraite mis en cause dans le livre du journaliste Victor Castanet, qui révèle un système de rentabilité mis en place au détriment des résidents et des salariés de ces Ehpad. "C'est toujours une bonne nouvelle lorsque des contrôles sont annoncés, mais on aurait pu faire ça bien avant" estime Claudette Brialix, présidente dans l'Indre de l'association Bien Vieillir Ensemble 36. Celle qui est aussi présidente de la Fédération nationale des associations et amis des personnes âgées et de leurs familles aurait par ailleurs préféré que le focus soit mis sur les moyens.

France Bleu Berry : Le gouvernement annonce un plan massif de contrôle des Ehpad. C'était ça l'urgence ?

"Ca n'est jamais négatif de faire des contrôles, mais ca n'était pas l'urgence. Pourquoi est-on dans cet état, dans cette situation ? Tout simplement parce que depuis vingt ans la situation se dégrade sans qu'on donne les moyens pour la réparer. Ainsi, la loi grand âge, maintes fois annoncée, une dernière fois abandonnée, n'a pas permis de répondre aux besoins. Et le livre de Victor Castanet [qui dénonce les pratiques du réseau Orpéa] a eu l'ampleur qu'on sait parce que nous sommes en campagne électorale. Mais nous, franchement, nous sommes dubitatifs pour la suite. Nous nous disons qu'une fois le soufflé est retombé après la campagne électorale, on pourra très bien encore remettre les vieux aux oubliettes.

Est ce que ça veut dire qu'on a raté le problème de fond : les moyens qui manquent dans les Ehpad ? C'est ce que dénoncent certains salariés et familles de résident de l'Ehpad de Massay (Cher) qui se sont mobilisés ?

Tout à fait. Ils ont tout à fait raison. D'ailleurs rappelez vous, en 2018, des membres du personnel soutenus par les familles se sont mobilisés. Cela avait donné la consultation grand âge, la main sur le cœur. Et puis, la loi a été abandonnée. Et là, maintenant, on y revient à nouveau la main sur le cœur, parce qu'il y a le scandale Orpéa, parce que c'est la campagne électorale. Mais si la société ne prend pas le problème en face, et si tout le monde ne défend pas ses vieux, je doute de l'avenir et de la réponse apportée. Ce qu'on nous annonce là, ce sont des palliatifs. Seront-ils tenus ? (...) On annonce plein de mesures, qui d'ailleurs existent déjà en partie, mais qui n'ont pas été réalisées faute de moyens. Je cherche derrière l'affichage, la sincérité réelle de ce qu'on va faire.

On vous sent très pessimiste, Claudette Brialix. Ça veut dire que le scandale Orpéa n'a servi à rien ? Ca n'a rien fait avancer ?

J'espère que ça pourra servir à quelque chose. Mais il faut savoir qu'il y a dix ans, un livre est sorti qui dénonçait déjà les mêmes problèmes. Ça s'appelait "L'or gris" et à l'époque, ça n'avait pas soulevé dès lors de vagues. Je pense que ce cas soulevé d'énormes vagues. Je pense que là ce qui a soulevé plus de vague c'est le fait que Orpéa, l'Ehpad concerné, se trouver dans un quartier où la société, où les résidents et leurs familles, étaient loin d'être des gens défavorisés. (...) Les personnes ont plus de poids, donc on leur crée moins de soucis si elles veulent se défendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dubitatifs dans la mesure où les promesses faites depuis vingt ans ne sont pas tenues. Et pourquoi le seraient-elles maintenant ? D'autant qu'on va nous opposer les événements internationaux très graves, et qui me préoccupent aussi [la guerre en Ukraine]qui vont bien évidemment empêcher encore que l'on réponde durablement et au fond à ce problème.

Quelle est la première mesure, de manière très concrète, à votre avis, qu'il faudrait mettre en place pour mettre fin à ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle dans les maisons de retraites ?

Il faut établir un ratio de personnels au chevet des résidents et recruter les personnels nécessaires pour ce faire. Pas seulement des infirmiers, des aides soignants et des agents de services hospitaliers, mais aussi des métiers pour répondre à l'ergonomie, des orthophonistes également. (...) Là, ça ne peut plus attendre.

Est ce qu'au-delà de la question des moyens, le problème, ce n'est pas le mode de gestion des Ehpad qui doit être revu ? Parce qu'à partir du moment où un groupe privé de maisons de retraite est coté en Bourse, il est logique qu'il cherche à maximiser ses profits non ?

Ce qui pose problème d'abord, c'est l'ensemble des moyens donnés aux Ehpad, quels qu'ils soient. Ensuite, comment dans ce contexte, comment a-t-on pu fermer les yeux en donnant comme une marchandise ces gestions à des entreprises privées qui n'ont pour motif et pour objet que de faire des profits ? Elles se sont opposés d'emblée, lorsque les Ehpad leur été données, à ce qu'on puisse entrer dans la lecture de leurs finances, au motif que c'était une entrave à la liberté de commander, à la sécurité des entreprises et donc que ca mettait en péril le secret des entreprises. Comment a-t -on pu fermer les yeux là dessus ? Comment a-t-on pu fermer les yeux si longtemps alors que quantité de familles, dont nous mêmes, avons soulevé ce problème? C'est bien la question."