Depuis six mois, la ville de Bordeaux a mis en place une nouvelle réglementation sur les locations saisonnières, et créé une cellule chargée de la faire respecter. Résultat : une cinquantaine de lettres de mise en demeure envoyées. Reportage sur le terrain lors d'un contrôle.

Bordeaux, France

Airbnb et autres locations saisonnières sont de nouveau montrés du doigt à Bordeaux en cette période où les étudiants ont du mal à trouver de petits logements, de plus en plus souvent loués désormais à des touristes. La mairie tente depuis un an de prendre la question à bras le corps : une nouvelle réglementation est en vigueur depuis le premier mars.

Elle oblige notamment les propriétaires de locations saisonnières à se déclarer en mairie, mais pour l'instant, seuls un millier, soit environ 10% d'entre eux l'ont fait. Au delà de 120 nuitées proposées à la location saisonnière, les propriétaires doivent également en guise de compensation, mettre sur le marché locatif un bien similaire.

Une cellule, composée de cinq agents assermentés, a également été mise en place par la ville pour traquer les loueurs qui ne respectent pas cette réglementation. Etienne Portelin est l'un d'eux. Ce mercredi matin, comme il le fait d'habitude, il est allé effectuer un contrôle sur le terrain dans un immeuble de la rue des Remparts Objectif : vérifier qu'il s'agit bien d'une location saisonnière enregistrée comme résidence secondaire.

A la rencontre de l'occupante de l'appartement © Radio France - Pierre-Marie Gros

L' étudiante anglaise qui lui a ouvert la porte lui a répondu qu'elle avait signé un bail pour occuper ce meublé pendant un an. "Reste à présent, note Etienne Portelin, à vérifier tout cela, documents à l'appui, avec le propriétaire".

Depuis 6 mois, ce sont ainsi 248 immeubles qui ont été visités. Ces agents passent la moitié de leur temps devant leur ordinateur à traquer les annonces les plus suspectes sur Airbnb et autres plateformes de locations du genre.

"un travail de terrain, un travail de fourmi" Copier

"L'accueil que l'on reçoit est évidement contrasté, ajoute Etienne Portelin. La plupart du temps, nous avons face à nous des touristes. Mais lorsque nous arrivons à voir les propriétaires, il y a ceux qui ne connaissent pas la réglementation, et ceux qui font semblant de ne pas la connaître". "Au bout de six mois, on peut déjà dégager un profil-type de contrevenants , "souvent propriétaires de plusieurs biens, et n'habitant pas Bordeaux: certains vivent même à l'étranger", explique Jérôme Passicos, le chef du service qui chapeaute cette cellule de contrôle.

L'autre partie du travail d'Etienne Portelin : traquer les annonces suspectes sur Internet © Radio France - Pierre-Marie Gros

La ville va-t-elle assez vite dans sa lutte contre les fraudeurs?

Pour Matthieu Rouveyre, l'élu socialiste qui a créé un Observatoire Airbnb à Bordeaux, le dispositif mis en place par la mairie va dans le bon sens , mais il est encore insuffisant . _"Il faudrait à mon avis doubler le nombre d'agents qui effectuent les contrôles, pour être encore plus efficaces. Il faut aller plus vite, car le phénomène s'accélère, et il faut prendre cela en compte." _Il vient d'envoyer au maire une liste des mille annonces illégales qu'il juge les plus problématiques.

"Ce rythme de croisière ne suffit pas" Matthieu Rouveyre, conseiller municipal PS à Bordeaux Copier

Elisabeth Touton, l'adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'urbanisme et du logement, répond qu'avec cinq agents pour éplucher 10.000 annonces, cette cellule est proportionnée comme l'est celle de Paris, où 30 agents doivent contrôler quelques 60.000 annonces. "Au contraire, on fait relativement rapidement, les choses se sont à l'allure qui est celle de certaines procédures".

"On est dans l'opérationnel, et on va relativement vite" Elisabeth Touton, adjointe à l'urbanisme et au logement Copier

A ce jour, une cinquantaine de lettres de mises en demeure ont été envoyées aux propriétaires qui ne respectent pas les règles.. Les premiers dossiers seront transmis dès le mois prochain à la justice. Selon la loi, ils risquent des amendes pouvant aller de 50.000 à 80.000 euros.