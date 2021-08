Contrôle du pass sanitaire : "il y a peu de récalcitrants" dit un commissaire de police de Strasbourg

Cela fera bientôt une semaine que le pass sanitaire est obligatoire dans les cafés, bars ou restaurants partout en France. Il faut avoir son QR code qui prouve soit une guérison du Covid, soit un test négatif de moins de 72 heures soit une vaccination complète.

Depuis le début de la semaine, la police de Strasbourg, en Alsace, multiplie les contrôles de pass sanitaire et d'identité. Des contrôles pédagogiques sans sanction pour l'instant détaille le commissaire Drieu Brucker chef adjoint du service de la voie publique à Strasbourg :

"Cette semaine nous avons procédé à plusieurs contrôles et fait œuvre de pédagogie. Notamment sur les contrôles d'identité. Pour l'instant, il y a une bonne acceptation des mesures, et nous avons plutôt des personnes qui respectent. Nous n'avons jamais eu de faux pass sanitaire encore" explique-t-il.

"Pour l'instant cela se passe plutôt bien, le taux d'adhésion est bon des concitoyens. Et une mobilisation très responsable des différentes professions, ce qui fait que très peu de manquements ont été constatés au cours de cette première semaine" ajoute le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin Mathieu Duhamel.

Contrôle du pass sanitaire à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Sur les terrasses, ce vendredi, peu de clients en infraction. "Si je suis là, c'est que j'ai mon pass, je joue le jeu jusqu'au bout" dit un client. "Les contrôles sont faits avec discernement, avec courtoisie, donc pas de problème" renchérit un autre touriste.

Le commissaire rappelle en revanche les sanctions possibles pour ceux qui voudraiente tricher : contravention de 1000 euros pour les restaurateurs qui ne contrôleraient pas les pass (et cela peut théoriquement aller en cas de récidive jusqu'à la fermeture administrative), et 135 euros pour non présentation de pass en bonne et due forme pour les clients.

Les policiers rappellent aussi qu'il faut avoir sur soit un document d'identité pour pouvoir prouver, en cas de contrôle de police, que le pass est bien le bon. Dès lundi la police sanctionnera d'ailleurs tous les récalcitrants.