Contrôle du pass sanitaire : une difficulté supplémentaire pour recruter des auxiliaires de vie selon O2

Restaurants, cinémas et salles de spectacles devaient déjà contrôler le pass sanitaire des clients, à partir de ce lundi, toutes les entreprises doivent aussi s'assurer que celui de leurs employés est à jour. Les salariés qui n'ont reçu qu'une injection du vaccin contre le Covid devront présenter un test négatif toutes les 72 heures.

Une contrainte qui s'appliquera rapidement aux professions de la santé, soignants, comme auxiliaires de vie. Un secteur où le recrutement est déjà très compliqué explique Jean-François Auclair, le directeur général d'O2, le géant du service à la personne dont le siège social est basé au Mans.

Un contrôle fastidieux

Pour une entreprise comme 02, "cela concerne 2.500 auxiliaires de vie, en France précise Jean-François Auclair. Nous allons devoir contrôler ce pass, soit en agence avec le papier, soit en photo par mail ou texto pour s'assurer que la personne n'est pas positive au Covid. Et en fait, la difficulté _c'est qu'on devra ensuite supprimer la preuve_. On devra acter du contrôle, en noter l'heure mais ensuite supprimer le document". Et ça, deux fois par semaine pour les salariés qui aurait reçu leur première injection et qui doivent présenter un test négatif toutes les 72 heures...

Des salariés ont refusé

D'ors et déjà, des salariés ont prévenu O2, ils ne présenteront ni pass sanitaire, ni pass vaccinal. Une obligation pour les auxiliaires de vie de l'entreprise, qui travaillent au contact d'un public fragile.

On est sur un ratio d'environ 5% de nos effectifs concernés

"On est sur un ratio d'environ 5% de nos effectifs concernés explique le directeur général Jean-François Auclair qui ne souhaitent pas aller vers le pass sanitaire puis vaccinal. La loi prévoit que nous suspendions leur contrat de travail. Maintenant, pour éviter des suspensions de contrat donc pas de salaire, nous allons proposer un avenant à ses auxiliaires de vie pour qu'elles basculent sur des activités de garde d'enfants ou de ménage, de manière à pouvoir leur assurer un temps de travail et un salaire".

Un problème pour le recrutement

"C'est évidemment une contrainte supplémentaire continue le dirigeant. Nous devons soit compenser avec les salariés en place en leur donnant plus d'heure, soit recruter. Et recruter une auxiliaire de vie ça veut dire aussi vérifier qu'elle a son pass sanitaire puisque ça nous est imposé par le législateur. Donc on rajoute une couche supplémentaire et une difficulté de recrutement sur un métier qui est déjà fortement en tension" conclut Jean-François Auclair. O2 a d'ailleurs augmenté de 10% le salaire de ses auxiliaires de vie au début de l'année, afin de conserver ses salariés actuels et tenter d'en attirer d'autres.