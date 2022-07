Contrôlé en excès de vitesse, un couple de Dordogne escorté par les gendarmes à la maternité pour accoucher

L'été est décidément la saison des naissances en Dordogne. Par deux fois en trois jours, des patrouilles de la gendarmerie ont pris des automobilistes en excès de vitesse, pour se rendre compte qu'ils fonçaient parce que la femme dans la voiture était sur le point d'accoucher. C'est arrivé une première fois jeudi 7 juillet au petit matin à Prigonrieux dans le Bergeracois, France Bleu Périgord l'avait raconté.

Rebelote dans la nuit du samedi 9 juillet au dimanche 10 juillet, à Sanilhac. Deux gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie en patrouille de nuit surprennent une voiture qui roule à vive allure, et même qui les double. Ils l'arrêtent sur le champ et constatent que la femme dans l'habitacle est sur le point d'accoucher.

Le bébé naît moins de cinq minutes après l'arrivée à l'hôpital

Les militaires décident de mettre le deux-tons et le gyrophare pour escorter le couple jusqu’aux urgences : "Le bébé est né moins de cinq minutes après leur arrivée à l’hôpital", racontent les gendarmes sur leur page Facebook. "L’enfant et les parent se portent bien !"

Les parents sont revenus à la caserne Clech, siège du groupement de la gendarmerie de la Dordogne, pour remercier les militaires et leur présenter le nouveau-né. Les gendarmes lui ont même offert un petit cadeau de naissance. La scène de l'intervention a été filmée par un caméraman de la chaîne W9, qui était en reportage avec la patrouille ce soir-là. Elle sera diffusée dans quelques mois dans l'émission "Enquête d'action".

