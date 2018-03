Saint-Aybert, France

France-Belgique. Deux pays, deux prix différents pour le tabac qui se paye 25% plus cher désormais chez nous. La tentation est donc grande d'aller s'approvisionner chez nos voisins. Le prix du paquet a augmenté de 1€ en moyenne le 1er mars dernier en France, après une précédente hausse de 30 centimes en moyenne en novembre 2017. Les hausses vont se succéder ensuite, deux fois par an, pour arriver à un prix moyen du paquet à 10€ fin 2020..

500 kilos de tabac ont été saisis depuis le début de l'année dans les secteurs de Lille et Valenciennes (tabac à rouler, à chicha, cigarettes,...) © Radio France - Stéphane Barbereau

20 tonnes de tabac saisis dans la région

Cette différence de prix peut pousser certains à dépasser les limites autorisées lorsqu'ils vont acheter leur tabac, en Belgique. Ce n'est pas le cas de Benoît, qui habite Abscon dans le Valenciennois et qui revient de Belgique :

J'achète beaucoup plus souvent en Belgique. Pour 1 kilo de tabac à rouler, j'économise 70€ !

Benoît et son ami ont été arrêtés pour un contrôle par les douaniers. Il est en règle : Pour les cigarettes, il est possible de revenir de Belgique avec 4 cartouches par personne, pour le tabac à rouler c'est 1 kilo par personne. Mais la tentation de frauder va être plus importante avec le prix du tabac qui s'envole craint Simon Decressac est le directeur régional des Douanes :

On est davantage vigilant avec ces augmentations de prix parce que ça entraîne mécaniquement des tentatives de contournement de la fiscalité, de trafic et de contrebande

Simon Decressac, le directeur régional des Douanes © Radio France - Stéphane Barbereau

De l'organisation criminelle au petit fraudeur sans ressources

On trouve type de fraudeurs concernant le tabac : la personne sans ressources qui traverse la frontière pour économiser quelques euros tout en dépassant les quantités autorisées pour revendre autour d'elles, il y a également les commerces type épiceries, restaurant, station-service qui veulent revendre du tabac pour attirer de la clientèle et l'organisation criminelle avec des moyens logistiques importants (utilisation d'un camion) qui vont réaliser un trafic entre les pays de l'Est (où le tabac est le moins cher) et le Royaume-Uni (où le tabac est le plus cher).

Depuis le début de l'année, 500 kilos de tabac ont été saisis dans la région par les douaniers, hors port de Dunkerque. Sur l'ensemble de l'année 2017, ce sont 20 tonnes qui avaient été saisis, dont la moitié dans un poids lourd.

Les Douanes attirent particulièrement l'attention des consommateurs sur le risque d'acheter du tabac contrefait, beaucoup moins cher que le tabac vendu légalement, mais qui peut contenir des composants chimiques très toxiques et encore plus dangereux pour la santé.