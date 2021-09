Contrôle routier anti-stupéfiants des gendarmes au nord de Pau

C'était l'opération surprise des gendarmes ce vendredi 17 septembre au nord de Pau. À Serres-Castet, une vingtaine de gendarmes étaient étaient installés le long de la D834 pour contrôler les conducteurs au moment de la fin de la journée, à la sortie de travail. Autant dire que ça a étonné certains automobilistes. D'autant plus qu'il y avait un chien de la brigade cynophile de Mont-de-Marsan, pour contrôler les stupéfiants. Pierre Guet, capitaine et commandant en second de compagnie, explique l'opération, avec un peu de renfort poilu et sur quatre pattes, un joli berger allemand : "Max qui vient nous renforcer pour contrôler la présence de stupéfiants. On extrait les gens du véhicule et là le chien passe devant eux. Il renifle. S'il sent quelque chose, il marque. S'il marque, c'est qu'éventuellement il y a matière à verbalisation." Le capitaine Guet ajoute : "On essaie de varier les horaires et les lieux pour s'adapter à la délinquance qui a lieu à toute heure du jour et de la nuit !"

J'en avais dans la sacoche, le chien a senti les résidus

Parmi les gens contrôlés, se trouvait Jérémy, Palois qui sortait du travail avec un ami et qui visiblement avait des résidus de cannabis sur lui : "Habituellement, il n'y a pas de grand contrôle comme ça mais ça se voit que c'est pour les stupéfiants. Normalement c'est un véhicule ou deux, là ils ont déplacé les troupes. J'en avais dans la sacoche, le chien a senti les résidus. Du coup il a reniflé, ils ont fouillé, ils ont trouvé les résidus. C'est tout, je n'en avais plus sur moi." Jérémy très philosophe et déjà convaincu de cette opération conclut : "Ils ont raison, ça fait moins de consommateurs, moins de problèmes, moins d'accidents."

Le contrôle a duré une heure et demie. Les gendarmes prévoient de faire d'autres contrôles comme celui-là, à des heures un peu inattendues, avec un chien mais aussi avec le moyen d'un hélicoptère.