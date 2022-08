Contrôle de sécurité routière des vélos et trottinettes à Nancy, l'heure est aux premières amendes

Depuis plusieurs semaines, la police nationale effectue des contrôles de sécurité dans les rues de Nancy concernant les équipements obligatoires pour les vélos.

Pour rappel, tout vélo doit être équipé des éclairages et signalisations suivants :

Un ou plusieurs catadioptres

Feu de position émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche non éblouissante

Feu de position arrière qui doit être nettement visible de l'arrière lorsque le vélo est utilisé.

Ne pas respecter ces obligations est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 38 €, avec 11 euros par élément absent. Concernant les vélos et trottinettes électriques la nuit, le gilet jaune est obligatoire. Vous risquez une amende de 35 euros en cas d'oubli.

Première amendes dressées dans les rues de Nancy

Hier soir, à la nuit tombée, les forces de l'ordre ont continué à faire de la prévention. Mais tard dans la soirée, les premières contraventions ont été dressées au grand regret de nombreux usagers. "Je n'étais pas au courant", jure Samuel. "On m'a appris ce soir que c'était inscrit dans le code de la route." Il partira avec une amende de 11 euros pour ne pas avoir de lumière. D'autres comprennent mieux ces sanctions. Sur sa trottinette électrique, Benjamin n'avait pas de gilet fluo. "C'est vrai, qu'il faut en mettre pour être vu. Ils font cela pour notre sécurité."

Pour la préfecture de Meurthe-et-Moselle il y urgence de bien respecter le code de la route. Les derniers chiffres ne sont pas bons pour les vélos. Sur 27 personnes décédées sur la route, il y a eu cinq personnes à vélo cette année. L'année dernière, il y avait eu un décès chez les cyclistes dans le département.

"Quand on est à vélo, on doit respecter des règles" explique Marie Cornet, directrice de cabinet du préfet de Meurthe et Moselle en charge notamment de sécurité routière. "Il y a assez peu de personnes qui ont l'équipement recommandé la nuit et très peu de personnes qui savent que le gilet réfléchissant est obligatoire. Les lumières doivent être allumées. En vélo, on est seize fois plus à risque de blessure grave qu'en voiture, donc on essaie de les protéger."