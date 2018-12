Contrôle technique, carburants, énergie : les annonces d'Édouard Philippe en réponse aux "gilets jaunes"

Pour tenter de sortir de la crise des "gilets jaunes", le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mardi des "mesures d'apaisement", après une réunion de groupe des députés LREM et MoDem. "Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas entendre et voir cette colère", a estimé le chef du gouvernement lors de sa déclaration, "nous devons changer quelque chose, [...] c'est maintenant le temps du dialogue". Voici ce qu'il faut retenir de ces annonces.

#GiletsJaunes : "Cette colère vient de loin, elle a longtemps couvé, elle est longtemps restée muette. Cette colère il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas l’entendre. Cette colère je l’entends", dit @EPhilippePM.#GiletsJaunespic.twitter.com/D70tldxNle — LCP (@LCP) December 4, 2018

Carburants : pas de hausse pendant six mois

Édouard Philippe a tout d'abord annoncé un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants. Trois impôts sont concernés : la taxe carbone, la convergence diesel-essence et la hausse de la fiscalité sur le gazole entrepreneur non routier (GNR). Cette suspension va durer six mois. C'est cette augmentation de la fiscalité sur les carburants qui avait déclenché le mouvement des "gilets jaunes".

#GiletsJaunes : "Je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales, elles ne s’appliqueront pas avant d’être débattues par toutes les parties prenantes", annonce @EPhilippePM. pic.twitter.com/eerWtbbcEK — LCP (@LCP) December 4, 2018

"Elles ne s'appliqueront pas avant d’être débattues par toutes les parties prenantes", a ajouté Édouard Philippe. "Il faut mettre en œuvre des mesures d'accompagnement, si on ne les trouve pas nous en tirerons les conséquences".

Énergie : pas de hausse cet hiver

Les tarifs de l'électricité et du gaz n'augmenteront pas non plus le 1er janvier, "et pas durant l'hiver qui s'annonce". Soit pendant trois mois, la durée prévue de la concertation annoncée la semaine dernière par Emmanuel Macron. Cette concertation, souhaitée par le chef de l'État pour faire coïncider le "problème des fins de mois" avec celui "de la fin du monde", se déroulera du 15 décembre au 1er mars.

- @EPhilippePM annonce une concertation dans les territoires "au plus près des Français" dès le 15 décembre et qui se terminera le 1er mars.#taxes#PouvoirdAchat#GiletsJaunespic.twitter.com/8DOconfURz — LCP (@LCP) December 4, 2018

Contrôle technique : le durcissement gelé pour six mois

La réforme du contrôle technique, qui devait conduire à un durcissement, est également suspendue pour une durée de six mois.

Un "large débat sur les impôts"

Édouard Philippe a enfin expliqué vouloir lancé un _"large débat sur les impôts"_. "Notre système fiscal est très complexe et beaucoup critiqué, car il serait injuste", a-t-il ajouté. "Si les impôts baissent, il faudra également que les dépenses baissent", a averti le Premier ministre, "car nous ne voulons pas laisser de dettes à nos enfants".

"Les Français ne veulent ni hausses d'impôts ni nouvelles taxes. Si les impôts baissent, il faudra que les dépenses baissent", explique @EPhilippePM, qui a aussi entendu "une demande de plus de services publics" dans certains territoires.#GiletsJaunespic.twitter.com/qNCKQqwJVD — LCP (@LCP) December 4, 2018

"Il faut débattre du juste niveau des services publics sur les territoires", a-t-il poursuivi. "Cette concertation ne doit ressembler à aucune autre. Il s'agit d'un dialogue au niveau national, mais le débat doit avoir lieu au plus près des Français. Il faut définir une organisation pour que tous les Français puissent s’exprimer, démultiplier les façons de participer. Ce débat devra déboucher sur des solutions concrètes", a précisé Édouard Philippe.

La manifestation de samedi doit "se dérouler dans le calme"

Samedi dernier, des violences ont marqué la journée de mobilisation des "gilets jaunes", notamment à Paris. "Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la Nation", a commenté Édouard Philippe à se sujet, pour qui une éventuelle manifestation samedi prochain "doit être déclarée et se dérouler dans le calme".

Mouvement des #giletsjaunes : "S'il y a une nouvelle journée de mobilisation, samedi, elle doit être déclarée et se dérouler dans le calme", prévient @EPhilippePM. pic.twitter.com/UrlHlO3jbB — LCP (@LCP) December 4, 2018

à lire Gilets jaunes : les barrages et blocages près de chez vous pour la 18e journée de mobilisation

Les mesures de ce mardi viennent s'ajouter à celles du 14 novembre dernier. Toujours en réponse aux gilets jaunes, le gouvernement avait alors annoncé la mise en place de mesures d'aides, dont une prime à la casse musclée pour les automobilistes et une prime pour changer les chaudières au fioul. Des mesures financées à hauteur de 500 millions d'euros, qui n'avaient pas suffi à enrayer le mouvement de protestation.