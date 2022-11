Contrôle technique des deux-roues : plus de 800 motards ont protesté dans les rues de Limoges

Environ 800 motards de Dordogne, Corrèze, Haute-Vienne, Vienne, et de Charente se sont réunis à Limoges, en Haute-Vienne, ce samedi 19 novembre. Ils ont répondu à l'appel de la FFMC, la Fédération Française des Motards en Colère. Ils protestent contre la mise en place du contrôle technique pour les deux roues motorisées. Le 31 octobre dernier, le Conseil d'Etat a jugé nécessaire l'application de cette mesure pour la sécurité des motards. Un non-sens selon les conducteurs de moto, comme Gérard, pilote depuis plus de 20 ans : "Faites un tour dans le parc et vous verrez que nous sommes soucieux de nos motos. Si on roule avec les pneus lisses et pas de frein, on se retrouve à l'hôpital."

ⓘ Publicité

La Fédération française des motards en colère s'oppose à la mise en place du contrôle technique pour plusieurs raisons. Ils estiment qu'il est inutile par rapport aux objectifs visés par le gouvernement : "q_uand le contrôle technique automobile a été mis en place, le taux d'accidents en raison d'un défaut technique était faramineux,_ énonce Carole Bouttier, trésorière de la fédération française des motards en colère de la Corrèze, la mutuelle des motards estime que seulement 0,3 % des accidents de moto sont dû à un problème technique, et en général c'est un défaut d'éclairage ou de pneumatique". Des dangers facilement évitables selon Thierry Clément, de la FFMC 87, "s_ur les motos tous les points de sécurité sont accessibles visuellement, ce n'est pas comme les voitures où, pour avoir accès aux pneus, aux freins et aux phrases, il faut démonter plusieurs pièces du véhicule_".

Dans le cortège, certains motards appellent le gouvernement à se pencher plutôt sur l'entretien des routes, des ralentisseurs non conformes rendant la route dangereuse. Mais quitte à devoir passer par la case contrôle technique, certains comme Jérémy, demandent à copier le modèle allemand, où c'est le propriétaire qui manipule la moto et non pas le garagiste.

D'autres manifestations sont prévues dans les prochaines semaines. Samedi prochain, 26 novembre, à Périgueux et Poitiers. Puis le 3 décembre à Brive, en Corrèze.